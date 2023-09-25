Расклады, когда начнутся переговоры Украины и РФ – как понимать заявления Лаврова

Тема необходимости переговоров с Россией в случае затягивания войны становится в последнее время всё более актуальной. Об этом периодически пишут западные СМИ, на эту тему чаще высказываются политики и чиновники разных стран. При этом ни украинские власти, ни украинское общество к переговорам (которые фактически означали бы "заморозку" войны, но не ее окончание на приемлемых для нас условиях) на данный момент явно не готовы. Да и сама РФ не особо демонстрирует желание конструктивного диалога. Хоть Путин периодически делает псевдомиротворческие заявления, цену его словам мы знаем. Какова вероятность переговоров? Что (кто) может изменить позицию Киева или Москвы в обозримой перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

С РФ неофициальные переговоры Запад ведет практически постоянно

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун рассуждает так:

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"Война, действительно, затягивается. Ни одна из сторон не имеет тотального преимущества на поле боя. Наше контрнаступление оказалось не таким быстрым и эффективным, прежде всего, по причине затягивания союзниками с передачей необходимого вооружения. На фоне наблюдающегося истощения военных ресурсов, в той же Европе, в тех же США идут внутренние политические процессы в контексте грядущих выборов. Как следствие – обостряется политическая риторика. В том числе звучат призывы ограничить помощь Украине".

Это, отмечает эксперт, приводит к тому, что мы не получаем необходимый объем помощи для ускорения деоккупации своих территорий.

будем надеяться, способствует увеличению нужной нам военной и прочей поддержки", – говорит политолог. "Визит Зеленского в США и Канаду

Он акцентирует, что пока нет глобальной тенденции подталкивая Киева к переговорам с Москвой. Скорее – точечные попытки чего-то подобного со стороны отдельных политиков и Кремля (через некоторые СМИ).

"Реально же усадить воюющие стороны за стол переговоров может резкая смена ситуации на поле боя, где сейчас наблюдается относительный паритет. И, конечно, мы надеемся, что эта резкая смена будет в нашу пользу. Тогда РФ, пытаясь удержать хоть что-то, может согласиться на более-менее конструктивные переговоры. Принудить Киев к переговорам может резкое сокращение военной помощи со стороны партнеров после, к примеру, смены внутриполитической ситуации в тех же Штатах в результате выборов", – считает Максим Джигун.

При этом, продолжает он, непосредственно с РФ неофициальные переговоры Запад ведет практически постоянно.

пытается отыгрывать ключевую роль не только в Европе, но и в мире. Именно Великобритания в контексте российско-украинской войны играет одну из ведущих ролей касательно передачи Украине новых видов вооружения. Она первой решила давать нам танки (Challenger 2), после чего США решились давать нам Abrams (которые лишь в этом месяце, похоже, доберутся до ВСУ ), а немцы – Leopard. То же самое касательно дальнобойных ракет. Сперва британцы огласили о решении предоставлять Украине Storm Shadow, а затем подтянулись французы с SCALP. Надеемся, вскоре созреют и американцы для передачи ATACMS Понятно, что интересуют Британию (уже заявившую, что не прекратит поддержку Украины, как бы ни вели себя в этом плане США и вопросы мировой продовольственной безопасности, тем более, что ряд стран третьего мира находится или находился под протекторатом данной державы. Именно об этом, – полагает эксперт, – Лондон пытался говорить с Москвой. Как и о ядерной безопасности. Об Украине же без Украины, как не раз отмечалось, никто из наших союзников говорить с Кремлем не будет". "Не секрет, что та же Великобритания, которая, по некоторым данным, проводила такие

Лавров зондирует почву по переговорам

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий обращает внимание, что тема необходимости переговоров в последнее время явно начинает продвигаться со стороны России.

правда при условии нашей внеблоковости, особого статуса русского языка и других прав нацменьшинств. Впрочем, это полный абсурд. Россия, в соответствии с соглашением 1997 года (которое она, кстати, не расторгла), признала наши территориальную целостность и суверенитет, независимо от членства в каких-то блоках и организациях. Впрочем, как и во всех соглашениях после 24 августа 1991 года. Что касается декларации о суверенитете, на которую пытался сослаться Лавров, то она не имеет никакого влияния. Ведь была принята еще до официального обретения нашей страной независимости", – поясняет эксперт. "Так, прозвучало странное заявления главы МИД РФ Лаврова, что Россия якобы признаёт Украину в границах 1991 года

Он не исключает, что Лавров зондирует почву и дает понять, что Москва готова к каким-то радикальным, с ее точки зрения, компромиссам.

которые, скорее всего, сперва предоставят в несколько облегченном варианте и небольшом количестве", – констатирует Александр Палий. "Но Украина сейчас ни к каким компромиссам не готова. Остановить войну в данный момент – это дать РФ сожрать и переварить какую-то часть нашей территории. Что означало бы поощрение агрессии. Мы видели, как это было с Крымом и частью Донбасса. Поэтому сейчас Украина делает всё для того, чтобы продвигаться на поле боя. И наши западные партнеры в этом помогают, хоть и не на все сто процентом. Это видно по затягиванию с передачей нам дальнобойных ракетам ATACMS

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