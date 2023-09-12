Россияне хотят заморозить войну: Зеленский рассказал, какой план у Путина

Российские захватчики сейчас пытаются задействовать все возможные механизмы, чтобы заморозить войну против Украины и сделать обыденными шокирующие события. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook, обращаясь к студентам Нидерландов.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Они (Ред. – россияне) хотят, чтобы геноцид стал чем-то, что играет на заднем плане. Они хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное", — заявил украинский лидер.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что мир еще недостаточно объединился против таких действий России, поэтому Украина пытается наладить новые партнерские отношения.

При этом глава украинского государства высоко оценил вклад Нидерландов в помощи Украине.

"Ваш вклад помогает нам объединить мир во имя общих ценностей. Это делает нашу оборону сильнее", — резюмировал Владимир Зеленский.

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