У Путина заявили при каких условиях готовы "поддерживать территориальную целостность" Украины

Россия готова уважать территориальную целостность Украины, но при соблюдении ряда условий: нейтрального внеблокового статуса страны, особого статуса русского языка и других прав нацменьшинств. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, ссылаясь на Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, которую, по видимому, по ошибке спутал с Актом провозглашения независимости Украины.

Лавров

"Безусловно, мы ещё в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза. В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом всё это вошло в конституцию Украины", — сказал Лавров.



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Отдельно путинский министр акцентировал внимание на внеблоковом статусе Украины.

"Но в Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем", — неожиданно заявил Лавров, который перед этим заявлял, что судьба Украины должны решиться "на поле боя".

Напомним, что в Декларации о государственном суверенитете Украины сказано о "намерении стать в будущем" нейтральным государством:

"Украинская ССР торжественно провозглашает о своем намерении стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов: не принимать, не производить и не приобретать ядерного оружия", — сказано в Декларации. По словам ее авторов, таким образом украинские депутаты хотели сделать невозможным интеграцию Украины в любые формы военно-политического союза в рамках СССР.

Впрочем, последнее предложение текста этого документа гласит: "Принципы Декларации о суверенитете Украины используются для заключения союзного договора".

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