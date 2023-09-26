Почему нам все еще не хватает вооружений для перелома в войне – как изменить ситуацию

В вечернем обращении 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский порадовался тому, что первые американские танки "Абрамс" уже в Украине. Он также заявил, что продолжается работа над получением остального необходимого нам вооружения, включая самолеты F16, дальнобойное оружие, ПВО. Плюс – делается ставка на изготовление передовых образцов оружия самой Украиной. Тем временем появилась информация, что Украина для продолжения военной помощи со стороны США должна провести соответствующие реформы, в том числе в антикоррупционной сфере, набсоветах, судебной структуре, Минобороны, силовых ведомствах. Начала пробуксовывать военная помощь со стороны Германии. Она находит новые и новые причины, чтобы не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. А глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN призналась, что некоторые передаваемые Германией Украине вооружения – не работают. Вызвало скандал и заявление Польши о том, что она перестанет отправлять Украине вооружения. Правда, президент Дуда уточнил, что "когда старое оборудование будет заменено современным, я не вижу проблемы, чтобы это старое оборудование отправить украинцам". О чем говорят все эти сообщения и заявления? Что так и не так с поставками вооружений в Украину? Как улучшить ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Дроны, системы ПВО-ПРО, ракеты, всё прочее нам нужно здесь и сейчас

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что Украине следует максимально активно запускать свою военную промышленность.

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"Мы должны понимать, что сейчас завершение войны выгодно лишь одной стране – Украине. Остальных это особо не напрягает. Это же не их люди гибнут! И они сбагривают нам старье со своих складов, получая возможность приобрести что-то более современное, на что ранее или не было разрешения партнеров, или средств".

Сбои в поставках вооружений, срывы времени поставок были, есть и будут, акцентирует эксперт. В том числе, потому что промышленность партнеров не может так быстро реагировать на изменение ситуации на поле боя. Или не особо хочет.

"Появление новых танков, беспилотников, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы) меняет и картину войны. И "Хаймерсы", которые были сверхэффективны в прошлом году, уже не способны демонстрировать такой ошеломительный успех в 2023-м. То есть, мы должны реагировать быстрее. Запускать в производство то, что актуально здесь и сейчас, а лучше — понадобиться и завтра", – поясняет Тарас Загородний.

Западные фирмы, отмечает он, так не работают. Им важно получить заказ, поразмышлять над ним, выбрать приоритеты, дождаться финансирования от правительства. Лишь потом что-то начинает вертеться. А у нас просто нет столько времени!

"Мы воюем в нон-стоп режиме. И дроны, системы ПВО-ПРО, ракеты, всё прочее нам нужно здесь и сейчас. А, по хорошему, еще вчера. Мы в этом заинтересованы как никто. И именно мы должны тут впахивать как никто. Ведь это – наша война, наша боль. А у партнеров есть свои экономические, политические, дипломатические нюансы. У некоторых даже некая обида на Украину. Почему, мол, вы не сдались сразу? Почему еще воюете? Нам без вас было бы легче… Учитывая всё вышесказанное, вопрос военной поддержки Украины вплетается в массу местных нюансов, в ту же предвыборную борьбу в Польше, в США. А нам – свое делать. Все имеющиеся ресурсы мы должны направлять на армию, на производство новых вооружений и боеприпасов. Причем с прицелом на опережение врага хотя бы технически (массово нам их не перебить). Понимая, что россияне не стоят на месте. Они совершенствуются. Разворачивают свое военное производство", – подчеркивает эксперт.

Тарас Загородний не сомневается – если мы не ускорим свои соответствующие процессы, нам будет очень тяжело. Еще и потому, что западную технику партнеры запрещают применять по территории РФ.

"А без перенесения войны на территорию страны-агрессора всё затянется надолго, с непредсказуемым результатом. Ведь Россия объективно сильнее и ресурснее", – констатирует эксперт.

Запад намекает на реализацию программы реформ в Украине

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким комментарием:

Это подразумевает уменьшение масштаба и количества наземных наступательных операций, возведение оборонительных рубежей на менее приоритетных участках фронта". "Изменение номенклатуры вооружений может быть связано с изменением стратегии партнеров для победы в войне. Всё чаще в комментариях партнеров и публикациях мейнстримных СМИ звучит тезис о переходе к войне на истощение

В то же время, продолжает эксперт, давление на оккупационный контингент может усиливаться за счет высокоточных ударов по пунктам управления, складам и линиям коммуникации. В связи с этим, поясняет он, новые наступательные вооружения могут поставляться в меньших объемах, чем, когда велась подготовка к летней наступательной операции. Акцент сейчас может быть сделан на ракетах дальнего радиуса действия, боевой авиации и ударных дронах.

"Еще один сигнал от Запада – готовность начинать реализацию программы реформ в Украине без привязки к окончанию боевых действий. Список кадровых и институциональных решений – это вероятно только начало диалога о разработке комплексного плана реформ. Окончательный вариант должен включать и экономические драйверы, и источники финансирования", – предполагает Игорь Попов.

Он акцентирует, что одно из приоритетных направлений для западной помощи – защита от российских ударов по энергетической инфраструктуре и готовность к восстановлению разрушаемых объектов.

"Непосредственно военная помощь будет поступать в объемах, достаточных для обороны и точечных ударов по военным объектам на оккупированных территориях, но ее может не хватать для продолжения большого наступления в этом году, – считает эксперт. – К весне следующего года ситуация может стать более благоприятной для наземных операций, но с другой стороны 2024 год – год выборов в США и Евросоюзе, и этот фактор будет влиять на поведение политиков, в том числе на решения о предоставлении военной помощи".

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