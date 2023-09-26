Почему нам все еще не хватает вооружений для перелома в войне – как изменить ситуацию

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Кравцев Сергей
В вечернем обращении 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский порадовался тому, что первые американские танки "Абрамс" уже в Украине. Он также заявил, что продолжается работа над получением остального необходимого нам вооружения, включая самолеты F16, дальнобойное оружие, ПВО. Плюс – делается ставка на изготовление передовых образцов оружия самой Украиной. Тем временем появилась информация, что Украина для продолжения военной помощи со стороны США должна провести соответствующие реформы, в том числе в антикоррупционной сфере, набсоветах, судебной структуре, Минобороны, силовых ведомствах. Начала пробуксовывать военная помощь со стороны Германии. Она находит новые и новые причины, чтобы не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. А глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN призналась, что некоторые передаваемые Германией Украине вооружения – не работают. Вызвало скандал и заявление Польши о том, что она перестанет отправлять Украине вооружения. Правда, президент Дуда уточнил, что "когда старое оборудование будет заменено современным, я не вижу проблемы, чтобы это старое оборудование отправить украинцам". О чем говорят все эти сообщения и заявления? Что так и не так с поставками вооружений в Украину? Как улучшить ситуацию? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Война в Украине. Фото: Минобороны Украины
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что Украине следует максимально активно запускать свою военную промышленность.
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Сбои в поставках вооружений, срывы времени поставок были, есть и будут, акцентирует эксперт. В том числе, потому что промышленность партнеров не может так быстро реагировать на изменение ситуации на поле боя. Или не особо хочет.
Западные фирмы, отмечает он, так не работают. Им важно получить заказ, поразмышлять над ним, выбрать приоритеты, дождаться финансирования от правительства. Лишь потом что-то начинает вертеться. А у нас просто нет столько времени!
Тарас Загородний не сомневается – если мы не ускорим свои соответствующие процессы, нам будет очень тяжело. Еще и потому, что западную технику партнеры запрещают применять по территории РФ.
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким комментарием:
В то же время, продолжает эксперт, давление на оккупационный контингент может усиливаться за счет высокоточных ударов по пунктам управления, складам и линиям коммуникации. В связи с этим, поясняет он, новые наступательные вооружения могут поставляться в меньших объемах, чем, когда велась подготовка к летней наступательной операции. Акцент сейчас может быть сделан на ракетах дальнего радиуса действия, боевой авиации и ударных дронах.
Он акцентирует, что одно из приоритетных направлений для западной помощи – защита от российских ударов по энергетической инфраструктуре и готовность к восстановлению разрушаемых объектов.
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