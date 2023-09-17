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Генсек НАТО Столтенберг назвал, как быстро закончить войну в Украине

Столтенберг призвал союзников по НАТО готовиться к длительной войне в Украине.

сегодня, 11:11
Автор:
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Slava Kot
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что войны обычно продолжаются дольше, чем ожидается в начале, поэтому призывает союзников готовиться к длительным боевым действиям в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Guardian.

Генсек НАТО Столтенберг назвал, как быстро закончить войну в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников


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Во время интервью для немецкой прессы Йенс Столтенберг высказался о возможной продолжительности войны в Украине.

"Большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются", — сообщил Столтенберг и добавил, что НАТО должно готовиться к длительной войне в Украине.

Столтенберг подчеркнул, что все хотят быстрого окончания войны, однако если украинцы перестанут вести боевые действия против российских сил, тогда утратят собственную страну. По словам генсека НАТО, скорое окончание войны зависит от Путина.

"Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", — сказал Столтенберг.

Глава НАТО также высказался по поводу будущего Украины. По его словам, Украина "в конце концов будет в НАТО", а партнеры должны предоставить необходимые гарантии безопасности после окончания войны, чтобы российская агрессия снова не повторилась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что адмирал НАТО назвал неожиданную причину, тормозящую усилия Запада по усилению безопасности в собственных странах и в помощи для Украины.

Также "Комментарии" писали об отчете Института изучения войны, в котором рассказывается об успехах украинских сил в Запорожской области и вблизи Бахмута. ВСУ удачно действуют вблизи Бахмута и отвоевывают земли на юге и севере от города. Кроме того, украинские силы продвигаются по югу страны и расширяют свои позиции перед линией защиты россиян.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/sep/17/russia-ukraine-war-live-nato-chief-warns-of-no-swift-end-to-war-russian-missiles-hit-agricultural-facility-in-odesa
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:46

Росію навмисно поставили в такі умови, що, якщо вона складе зброю вона зникне. Цим двом країнам немає місця одночасно на землі. Україна ніколи не змириться з існуванням Росії. Це як Ізраїль та Палестина. Після складання зброї Росію чекає розграбування та денацифікація. Території будуть геноцидом примушувати до покори. Та й дивно, що міцне, яке всім світом не можуть зламати, повинно бути у покорі до гнилого яке несе в собі тільки екстремізм, сварки, розкрадання, занепад і олігархізм, жорстокі вбивства незгодних.


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