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Украина поставляла дизельное топливо на подконтрольную России Запорожскую АЭС, - министр энергетики

Министр энергетики рассказал, что Украина доставляла топливо на оккупированную территорию для работы атомной станции.

сегодня, 17:05
Автор:
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Slava Kot
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Украина закупила и отправила около 500 тонн дизельного топлива на ЗАЭС, которая находилась под контролем российских оккупантов, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Общественное".

Украина поставляла дизельное топливо на подконтрольную России Запорожскую АЭС, - министр энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко. Фото из открытых источников

Герман Галущенко объясняет, что украинский "Энергоатом" закупал топливо и перевозил его через российские блокпосты к Запорожской атомной электростанции.


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"Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы, у нас не произошла авария", — рассказал министр энергетики.

Галущенко считает такую ситуацию парадоксальной и указывает, что это должны делать оккупанты, контролирующие ЗАЭС и территории вокруг станции. Украинский министр объясняет, что такие действия были совершены из-за опасений аварии на ядерном объекте.

"По факту россияне там контролируют, ну и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали", — заявил Галущенко и добавил, что если бы из семи отключений, которые были на ЗАЭС, на одном не хватило бы дизельного топлива, то случилась бы ядерная авария.

Напомним, что Запорожская АЭС является самой большой атомной станцией в Европе. С марта 2022 года она была захвачена российскими войсками и временно находится под контролем оккупантов. На станции размещена военная техника и личный состав РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН заявили о вышедшей на новый уровень ядерной угрозе.

Также "Комментарии" писали, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал, будет ли повышение цены на электроэнергию для населения.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:26

Так чудово! Давайте наша корумпована юдейська влада буде постачати комплектуючі для зброї на Росію. Бо, якщо в них закінчиться звичайна зброя, є небезпека що вони використають ядерну. Здається для цього є і таємні шляхи спілкування торговельних партнерів.


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