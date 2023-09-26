Шойгу ответил – до какого года Путин решил продлить «СВО»

Так называемая "специальная военная операция", а на самом деле полномасштабная война против Украины продлится, по меньшей мере, до 2025 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе заседания Минобороны РФ сделал глава соответствующего ведомства Сергей Шойгу, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Сергей Шойгу. Фото: из открытых источников

"Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", — уверен Шойгу.

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По его словам, в нынешних условиях Россия сумеет нарастить боевую мощь своей армии, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции", считает Сергей Шойгу.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема необходимости переговоров с Россией в случае затягивания войны становится в последнее время всё более актуальной. Об этом периодически пишут западные СМИ, на эту тему чаще высказываются политики и чиновники разных стран. При этом ни украинские власти, ни украинское общество к переговорам (которые фактически означали бы "заморозку" войны, но не ее окончание на приемлемых для нас условиях) на данный момент явно не готовы. Да и сама РФ не особо демонстрирует желание конструктивного диалога. Хоть Путин периодически делает псевдомиротворческие заявления, цену его словам мы знаем. Какова вероятность переговоров? Что (кто) может изменить позицию Киева или Москвы в обозримой перспективе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что может подтолкнуть Киев и Москву к переговорам – какой дальнейший сценарий войны.



