Перевозил в желудке товар на миллионы гривен: СБУ поймали на границе Украины наркоторговца

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Slava Kot
Служба безопасности Украины разоблачила международную схему латиноамериканских наркокартелей, продававших кокаин в Украине. На украинской границе был задержан мужчина, который в собственном желудке перевозил кокаин на сумму 3,5 млн гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на СБУ.
СБУ поймали мужчину, перевозившего наркотики в желудке. Фото из открытых источников
Наркокурьер упаковывал кокаин в специальные капсулы и проглатывал их. Таким способом мужчина смог перевозить до 500 граммов кокаина на общую сумму в 3,5 млн. гривен. Контрабандный канал начинался со стран Латинской Америки, проходил через несколько европейских государств и попадал в Украину, где проходила продажа наркотиков.
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Служба безопасности установила, что в Украине наркоторговлей руководила представительница криминалитета из Сумской области. К торговле был привлечен сообщник, уехавший в одну из стран Латинской Америки, где наладил связи с наркокартелями и отправлял наркотики в Украину. Они попадали к другому сообщнику в Одессе, продававшему "товар".
Для перевозки наркотиков криминальная группировка использовала освобождавшихся от призыва лиц, поэтому они могли пересекать украинскую границу. СБУ сообщает, что им удалось задержать организаторшу и сообщника из Одессы. Обеим лицам грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правоохранительные органы схватили руководителей ТЦК в Ровенской области. В сеть попало видео, как они избивали подчиненных и сбывали наркотики.
Также "Комментарии" писали, что в СБУ поступило заявление на бывшего советника президента Алексея Арестовича.
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