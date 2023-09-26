Какие возможности потеряли россияне после удара по штабу ЧФ РФ – как это повлияло на оккупантов

Интенсивность ударов по аннексированному Крыму выросла в разы. Чего только стоит разрушительная атака на штаб Черноморского флота РФ, который стал болезненным ударом для россиян. Какие возможности потеряли оккупанты после атаки на штаб ЧФ РФ? Как повлияла на оккупантов новость о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по штабу Черноморского флота оккупантов в Севастополе. Фото: из открытых источников

Россияне начали больше говорить о нехватке средств ПВО в оккупированном Севастополе

Военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express Владимир Заблоцкий в эфире телеканала "FREEДОМ" заявил, что разрушительный удар по штабу Черноморского флота РФ серьезно подорвал потенциал оккупантов. Сам только факт, что российская система ПВО не справилась с атакой в психологическом плане сильно повлияла на россиян, которые находятся в Крыму. Их теперь чаще будет посещать мысль, что эта территория не их и здесь находиться небезопасно.

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"Точные точечные удары, примененные в нужное время в нужном месте и в нужном размере. Более того, этот удар, кроме своего военного фактора по уничтожению противника – законной цели, имеет еще морально-психологическое значение", – высказался эксперт.

Заблоцкий обратил внимание, что в сети уже пошли разговоры о том, что в России недостаточно средств ПВО и что они не очень эффективны. Ведь считалось, что именно Севастополь наиболее защищен в плане ПВО и здесь точно безопасно находиться. Теперь же видим, что не все так однозначно.

Эксперт обращает внимание еще на один аспект – атака стала серьезным ударом по российскому военному руководству. В Силах спецопераций сообщили о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Российская армия потеряла довольно серьезных стратегов, высокопоставленных генералов, которые непосредственно принимали решения.

В разрушенном здании Черноморского флота находится большое количество каналов связи

Военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что после поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера, среди них – командующий ЧФ РФ Виктор Соколов. Это весомая потеря для россиян. Разрушение здания привело к тому, что оккупанты потеряли множество каналов связи с Москвой.

“Во-первых, нет руководителя флота — человека, управлявшего всем процессом. Это же не только корабли, это хозяйство, снабжение, топливо, еда, вода, боеприпасы, разные склады, обучение. Сейчас нет макушки, которая может это обеспечивать. В аварийном режиме сейчас будут решать в российском Генштабе или в Кремле, как руководить Черноморским флотом, кто будет исполнять обязанности, кто и в каком здании будет находиться”, – отметил Иван Ступак.

По его словам, есть еще и политический момент – фактически страна, которая не имеет флота уничтожила командующего вражеским флотом во время большого совещания.

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