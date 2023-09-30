Может ли Украина стать мировым производителем оружия – что важно уже сейчас

В Украине на первом Международном форуме оборонных индустрий создан Альянс оборонных индустрий. По словам президента Владимира Зеленскому, производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации и продемонстрировать, что они готовы вместе с Украиной строить арсенал свободного мира. Также президент отметил, что наша страна предложит специальные условия компаниям, которые проявят готовность совместно развивать оборонное производство. Во время встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии украинский лидер акцентировал, что для нас приоритет – развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли. Как оцениваете сам факт проведения такого мероприятия и его перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Первый Международный форум оборонных индустрий

Нам необходимы военная техника, вооружение, чтобы себя защищать

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Сам факт проведения в Киеве Международного форума оборонных индустрий можно оценивать позитивно. Украина берет участие в самой масштабной войне ХХІ века. И нам, безусловно, необходимы военная техника, вооружение, чтобы себя защищать".

Вопрос в том, отмечает эксперт, как быстро мы от деклараций перейдем к конкретным делам.

Во-вторых, быстро развернуть производство в Украине, передать нам те или иные технологии страны НАТО вряд ли смогут", – поясняет Евгений Магда. "Во-первых, приближается зима. И будет интенсификация ракетных ударов РФ по Украине.

По его словам, непонятно пока и то, что могут предложить наши научно-исследовательские, конструкторские центры. Это, акцентирует эксперт, вопрос гибкости государства, разрешительной политики.

"Пока что можно говорить лишь о проведении мероприятия, вырисовывающего некие перспективы. Создавать траекторию развития. Но точно не стоит думать, будто мы получили некую "вундервафлю", оружие победы. Следует также понимать, что для получения позитивных перспектив в том числе в ракурсе ВПК, мы должны проводить серьезные преобразования. Создавать соответствующий инвестиционный климат, обеспечивать страхование частным инвестициям, обеспечивать прозрачное судопроизводство. Для этого не нужна помощь Запада — лишь украинская политическая воля", – констатирует Евгений Магда.

Западу следует переписывать военную доктрину и вносить изменения в военный устав

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков называет проведение такого форума в Киеве политически-дипломатическим успехом (стратегическим!) по линии военно-технического сотрудничества.

Политически – наши стратегические партнеры оказывают помощь в укреплении обороноспособности Украины. Ведь страна будет сильной лишь при условии, что она будет сама производить оружие, а не закупать его, поясняет эксперт.

По линии военно-политической – сейчас решаются вопросы, где именно появятся совместные предприятия. На территории соседних с нами стран Восточной Европы или – непосредственно в Украине.

"Нам выгодно, чтобы всё было у нас. Ведь это налоги, занятость, технологии – и так далее. Мы сами будем способны куда эффективнее сдерживать и отражать наступление противника. Потому что Россия никуда не денется. При этом следует, с учетом опыта этой войны, строить производства под землей", – подчеркивает Олег Стариков.

Военная же составляющая, по его словам, в следующем. Украине важно добиваться, чтобы нам не просто передавали те или иные ставки, обучали наш технический состав, но – передали технологии, производственные линии по производству тех же снарядов, орудийных стволов.

Российско-украинская война, отмечает эксперт, показала, что Западу следует переписывать военную доктрину и вносить изменения в военный устав. И готовиться не к локальным конфликтам с некими повстанцами, сепаратистами, а к континентальным войнам использованием вооружений 3, 4, 5 поколения.

"Крайне важно, чтобы в руководстве последователя Государственного концерна "Укроборонпром" – АО "Украинская оборонная промышленность" – были профессионалы своего дела. Не менеджеры, не инвестиционные банкиры, не активисты, не просто патриоты, а – Профессионалы, – акцентирует Олег Стариков. – И тогда никакой набсовет из представителей иностранных государств, доноров и тому подобное, не сможет влиять на политику данного стратегического предприятия. Он будет работать вовнутрь, а не вовне… И последнее. Ни один инвестор не придет в воюющую страну. То, что происходит сейчас – задел на послевоенное время (когда война закончится, "заморозится", приостановится, не будет активной фазы боевых действий). По всей видимости, проведение форума именно сейчас говорит о том, что уже есть некое политическое решение о наступлении такого времени в 2024 году".

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