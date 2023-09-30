Может ли Украина стать мировым производителем оружия – что важно уже сейчас

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине на первом Международном форуме оборонных индустрий создан Альянс оборонных индустрий. По словам президента Владимира Зеленскому, производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации и продемонстрировать, что они готовы вместе с Украиной строить арсенал свободного мира. Также президент отметил, что наша страна предложит специальные условия компаниям, которые проявят готовность совместно развивать оборонное производство. Во время встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии украинский лидер акцентировал, что для нас приоритет – развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отрасли. Как оцениваете сам факт проведения такого мероприятия и его перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Первый Международный форум оборонных индустрий
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:
Вопрос в том, отмечает эксперт, как быстро мы от деклараций перейдем к конкретным делам.
По его словам, непонятно пока и то, что могут предложить наши научно-исследовательские, конструкторские центры. Это, акцентирует эксперт, вопрос гибкости государства, разрешительной политики.
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков называет проведение такого форума в Киеве политически-дипломатическим успехом (стратегическим!) по линии военно-технического сотрудничества.
Политически – наши стратегические партнеры оказывают помощь в укреплении обороноспособности Украины. Ведь страна будет сильной лишь при условии, что она будет сама производить оружие, а не закупать его, поясняет эксперт.
По линии военно-политической – сейчас решаются вопросы, где именно появятся совместные предприятия. На территории соседних с нами стран Восточной Европы или – непосредственно в Украине.
Военная же составляющая, по его словам, в следующем. Украине важно добиваться, чтобы нам не просто передавали те или иные ставки, обучали наш технический состав, но – передали технологии, производственные линии по производству тех же снарядов, орудийных стволов.
Российско-украинская война, отмечает эксперт, показала, что Западу следует переписывать военную доктрину и вносить изменения в военный устав. И готовиться не к локальным конфликтам с некими повстанцами, сепаратистами, а к континентальным войнам использованием вооружений 3, 4, 5 поколения.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фронте появятся "обновленные" вагнеровцы: о чем говорит приказ Путина – стоит ли переживать.
Обсуждения
Новости