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Может ли Украина стать мировым производителем оружия – что важно уже сейчас

Пока что можно говорить лишь о проведении мероприятия, вырисовывающего некие перспективы

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Украине на первом Международном форуме оборонных индустрий создан Альянс оборонных индустрий. По словам президента Владимира Зеленскому, производители оружия и военной техники со всего мира могут присоединиться к его базовой декларации и продемонстрировать, что они готовы вместе с Украиной строить арсенал свободного мираТакже президент отметил, что наша страна предложит специальные условия компаниям, которые проявят готовность совместно развивать оборонное производство. Во время встречи с представителями оборонных компаний и ассоциаций США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии украинский лидер акцентировал, что для нас приоритет – развитие оборонного производства с использованием современных технологий, производства снарядов, ракет, дронов в Украине в сотрудничестве с мировыми лидерами отраслиКак оцениваете сам факт проведения такого мероприятия и его перспективы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Может ли Украина стать мировым производителем оружия – что важно уже сейчас

Первый Международный форум оборонных индустрий

Нам необходимы военная техника, вооружение, чтобы себя защищать

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:


"Сам факт проведения в Киеве Международного форума оборонных индустрий можно оценивать позитивно. Украина берет участие в самой масштабной войне ХХІ века. И нам, безусловно, необходимы военная техника, вооружение, чтобы себя защищать".

Вопрос в том, отмечает эксперт, как быстро мы от деклараций перейдем к конкретным делам.

"Во-первых, приближается зима. И будет интенсификация ракетных ударов РФ по Украине. Во-вторых, быстро развернуть производство в Украине, передать нам те или иные технологии страны НАТО вряд ли смогут", – поясняет Евгений Магда.

По его словам, непонятно пока и то, что могут предложить наши научно-исследовательские, конструкторские центры. Это, акцентирует эксперт, вопрос гибкости государства, разрешительной политики.

"Пока что можно говорить лишь о проведении мероприятия, вырисовывающего некие перспективы. Создавать траекторию развития. Но точно не стоит думать, будто мы получили некую "вундервафлю", оружие победы. Следует также понимать, что для получения позитивных перспектив в том числе в ракурсе ВПК, мы должны проводить серьезные преобразования. Создавать соответствующий инвестиционный климат, обеспечивать страхование частным инвестициям, обеспечивать прозрачное судопроизводство. Для этого не нужна помощь Запада — лишь украинская политическая воля", – констатирует Евгений Магда.

Западу следует переписывать военную доктрину и вносить изменения в военный устав

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков называет проведение такого форума в Киеве политически-дипломатическим успехом (стратегическим!) по линии военно-технического сотрудничества.

Политически – наши стратегические партнеры оказывают помощь в укреплении обороноспособности Украины. Ведь страна будет сильной лишь при условии, что она будет сама производить оружие, а не закупать его, поясняет эксперт.

По линии военно-политической – сейчас решаются вопросы, где именно появятся совместные предприятия. На территории соседних с нами стран Восточной Европы или – непосредственно в Украине.

"Нам выгодно, чтобы всё было у нас. Ведь это налоги, занятость, технологии – и так далее. Мы сами будем способны куда эффективнее сдерживать и отражать наступление противника. Потому что Россия никуда не денется. При этом следует, с учетом опыта этой войны, строить производства под землей", – подчеркивает Олег Стариков.

Военная же составляющая, по его словам, в следующем. Украине важно добиваться, чтобы нам не просто передавали те или иные ставки, обучали наш технический состав, но – передали технологии, производственные линии по производству тех же снарядов, орудийных стволов.

Российско-украинская война, отмечает эксперт, показала, что Западу следует переписывать военную доктрину и вносить изменения в военный устав. И готовиться не к локальным конфликтам с некими повстанцами, сепаратистами, а к континентальным войнам использованием вооружений 3, 4, 5 поколения.

"Крайне важно, чтобы в руководстве последователя Государственного концерна "Укроборонпром" – АО "Украинская оборонная промышленность" – были профессионалы своего дела. Не менеджеры, не инвестиционные банкиры, не активисты, не просто патриоты, а – Профессионалы, – акцентирует Олег Стариков. – И тогда никакой набсовет из представителей иностранных государств, доноров и тому подобное, не сможет влиять на политику данного стратегического предприятия. Он будет работать вовнутрь, а не вовне… И последнее. Ни один инвестор не придет в воюющую страну. То, что происходит сейчас – задел на послевоенное время (когда война закончится, "заморозится", приостановится, не будет активной фазы боевых действий). По всей видимости, проведение форума именно сейчас говорит о том, что уже есть некое политическое решение о наступлении такого времени в 2024 году".

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