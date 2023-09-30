Украина начала производить собственные снаряды и оружие: Зеленский раскрыл подробности

В Украине запустили собственное производство артиллерийских систем 155 калибра. Как передает портал "Комментарии", об этом на международном форуме оборонных индустрий сообщил президент Владимир Зеленский.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Глава украинского государства рассказал, Украина начала производство не только снарядов "натовского" калибра 155 мм, но и самих пушек.

"Мы заинтересованы в локализации производства техники и передовых оборонных систем, которые сегодня дают результат на фронте", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина также ведет переговоры с партнерами по совместному производству оружия.

Отметим, в проекте государственного бюджета на следующий год увеличены расходы на подготовку производства оружия — сразу в семь раз. Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, на эту статью расходов потратят 55,8 млрд гривен.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируются мощные меры по усилению государства за оставшиеся дни сентября, а также идет работа над содержательным наполнением октября и ноября. По словам главы государства, Украина получит больше возможностей для своей защиты. Какие ожидания от октября на всех фронтах (военный, во внутренней и внешней политике, экономике)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



