Главные ожидания октября – что будет происходить в Украине

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируются мощные меры по усилению государства за оставшиеся дни сентября, а также идет работа над содержательным наполнением октября и ноября. По словам главы государства, Украина получит больше возможностей для своей защиты. Какие ожидания от октября на всех фронтах (военный, во внутренней и внешней политике, экономике)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким мнением:
Кроме того, отмечает эксперт, наш Генштаб еще имеет резервы, которые не вводились в бой.
С другой стороны, продолжает Александр Кочетков, враг подтягивает свои резервы с намерением перехватить наступательную инициативу у ВСУ.
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе уверен, что главные ожидания октября связаны с ситуацией на поле боя.
Также мы в ближайшее время, скорее всего, увидим предоставление Украине больше необходимых видов вооружений от зарубежных партнеров, прогнозирует эксперт. Он напоминает, что недавно состоялись насыщенные переговорами визиты Зеленского в США и Канаду.
По его словам, ожидаем до конца года выводы Европейской комиссии (ЕК) касательно пути Украины в ЕС. Там признали, что у нас очень хорошие показатели темпов реформ, сильное продвижение. Потому надеемся на позитивные оценки от ЕК.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает, что уже в октябре хотелось бы увидеть реализации договоренностей, которые были заключены во время недавнего турне президента Зеленского по Северной Америке.
Следующая важная тема ближайшего будущего – объявление о начале переговоров касательно вступления Украины в Евросоюз, считает он.
Согласно сообщениям ряда СМИ соответствующее официальное заявление появится в октябре. А до нового года переговоры должны стартовать. Это не только символический, но и практический шаг, подчеркивающий продолжение реализации нашей европейской и евроатлантической перспективы", – подчеркивает Петр Олещук.
Конечно, продолжает он, в контексте общего внимания останется ситуация на фронте. Чтобы ВСУ продвигались эффективно, нам необходимо оружие. Много оружия. В том числе дальнобойного. Тут, акцентирует политолог, наметился определенный прорыв, но официальных заявлений пока не делалось. Однако можно допустить, что в ближайшее время они прозвучат.
Тут у нас, считает он, имеется два важных направления.
Первое – усиление украинской системы ПВО. О соответствующих договоренностях после американского визита также заявлял Зеленский. Западные партнеры готовы помогать и далее укреплять наше небо. Второе направление – нужно наносить ответные удары, уверен Петр Олещук. И Украина уже продемонстрировала, что готова делать это, если РФ продолжит подобные атаки.
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Ігор
сегодня, 11:05
Спитайте українців як вірити корумпованому Брехуну. Скільки вже разів юдейка брехав і як він занапастив Україну. Якщо відношення до них їхнього Бога, описане у Біблії, нічого не навчило. Гниле не дає плодів. Вони самі цьому не вірять, вивозять статки за кордон шаленими темпами.