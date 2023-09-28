Главные ожидания октября – что будет происходить в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируются мощные меры по усилению государства за оставшиеся дни сентября, а также идет работа над содержательным наполнением октября и ноября. По словам главы государства, Украина получит больше возможностей для своей защиты. Какие ожидания от октября на всех фронтах (военный, во внутренней и внешней политике, экономике)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нас ожидает кульминация боевых действий

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким мнением:

уже прибывают в Украину. Американские танки Abrams – на подходе Есть решение про поставки кассетных боеприпасов для системы залпового огня HIMARS". "Октябрь – относительно теплый и сухой месяц перед дождливым периодом. И несомненно, что ВСУ постараются максимально использовать его для деоккупации украинской земли. И существуют договоренности под такие действия. Баллистические ракеты ATACMS с кассетными боеголовками

Кроме того, отмечает эксперт, наш Генштаб еще имеет резервы, которые не вводились в бой.

С другой стороны, продолжает Александр Кочетков, враг подтягивает свои резервы с намерением перехватить наступательную инициативу у ВСУ.

"То есть, нас ожидает кульминация боевых действий, – констатирует аналитик. – И, судя по риторике, у нашего военно-политического командования есть надежды на прорыв обороны агрессора уже не в несколько километров, а значительно существеннее".

Основное внимание будет приковано к ситуации на поле боя

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе уверен, что главные ожидания октября связаны с ситуацией на поле боя.

В силу объективных обстоятельств он не может дать более конкретную информацию. Но соответствующие ожидания есть. Плюс — каждый день мы видим позитивные новости с передовой. Деоккупация продолжается И это в приоритете". "Президент Зеленский анонсировал прорыв фронта

Также мы в ближайшее время, скорее всего, увидим предоставление Украине больше необходимых видов вооружений от зарубежных партнеров, прогнозирует эксперт. Он напоминает, что недавно состоялись насыщенные переговорами визиты Зеленского в США и Канаду.

"Достигнуты определенные договоренности, которые приблизят победу Украины над российским агрессором. Далеко не обо всём сообщалось в публичной плоскости. Что совершенно правильно", – считает Антон Кучухидзе.

По его словам, ожидаем до конца года выводы Европейской комиссии (ЕК) касательно пути Украины в ЕС. Там признали, что у нас очень хорошие показатели темпов реформ, сильное продвижение. Потому надеемся на позитивные оценки от ЕК.

Но и октябрь точно ознаменуется новыми шагами в данном направлении", – заключает эксперт. "Уверен, что продолжится борьба с коррупцией, деолигархизация. Определенные действия были осуществлены в сентябре

Нам нужно еще больше оружия

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает, что уже в октябре хотелось бы увидеть реализации договоренностей, которые были заключены во время недавнего турне президента Зеленского по Северной Америке.

"В частности, заявлялось о том, что будут совместные проекты по изготовлению вооружений с участием США и Украины на украинской территории. Об этом заявил и президент Зеленский, и представитель Пентагона. Подобная кооперация открывает достаточно широкие возможности для усиления ВСУ. И это необходимо реализовывать", – уверен эксперт.

Следующая важная тема ближайшего будущего – объявление о начале переговоров касательно вступления Украины в Евросоюз, считает он.

Согласно сообщениям ряда СМИ соответствующее официальное заявление появится в октябре. А до нового года переговоры должны стартовать. Это не только символический, но и практический шаг, подчеркивающий продолжение реализации нашей европейской и евроатлантической перспективы", – подчеркивает Петр Олещук.

Конечно, продолжает он, в контексте общего внимания останется ситуация на фронте. Чтобы ВСУ продвигались эффективно, нам необходимо оружие. Много оружия. В том числе дальнобойного. Тут, акцентирует политолог, наметился определенный прорыв, но официальных заявлений пока не делалось. Однако можно допустить, что в ближайшее время они прозвучат.

"Проба пера" была уже в сентябре И останавливаться агрессор явно не собирается", – отмечает эксперт. "Продолжается подготовка Украины к зиме, к новому отопительному сезону. В том числе – к продолжению обстрелов нашей энергетической инфраструктуры со стороны РФ

Тут у нас, считает он, имеется два важных направления.

Первое – усиление украинской системы ПВО. О соответствующих договоренностях после американского визита также заявлял Зеленский. Западные партнеры готовы помогать и далее укреплять наше небо. Второе направление – нужно наносить ответные удары, уверен Петр Олещук. И Украина уже продемонстрировала, что готова делать это, если РФ продолжит подобные атаки.

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