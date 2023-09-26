СМИ узнали, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину

США обязались передать Украине 31 танк M1 Abrams. На сегодняшний день в нашу страну доставили менее половины из обещанной техники. Но точное количество машин не сообщается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Издание, со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщило, что в настоящее время поставлено менее половины ожидаемых танков M1 Abrams.

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Стоит отметить, что чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить важные военные приготовления.

Напомним, тема передачи Украине танков Abrams давно фигурирует в информационном пространстве, обсуждаются сроки поставки, количество. Во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон президент США Байден пообещал, что первые танки Abrams будут в Украине уже на следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — танки Abrams, которые украинский народ получил от американских партнеров, уже совсем скоро усилят приоритетные для Украины направления на фронте. Их главная задача усилить наступательную мощь украинской армии и создать дополнительные проблемы для российских захватчиков. Цель Украины деоккупирвоать как можно больше своей территории и нанести как можно больше потерь россиянам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к украинцам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему танки Abrams так долго не передавали Украине? Какие задачи сможет выполнять эта техника на фронте? Мы разбирались в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



