logo

BTC/USD

26237.70

ETH/USD

1587.65

LTC/USD

64.28

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину

По информации WP, в Украину прибыло меньше половины из обещанных танков Abrams

сегодня, 11:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

США обязались передать Украине 31 танк M1 Abrams. На сегодняшний день в нашу страну доставили менее половины из обещанной техники. Но точное количество машин не сообщается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

СМИ узнали, сколько танков Abrams уже прибыло в Украину

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Издание, со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника сообщило, что в настоящее время поставлено менее половины ожидаемых танков M1 Abrams.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Стоит отметить, что чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить важные военные приготовления.

Напомним, тема передачи Украине танков Abrams давно фигурирует в информационном пространстве, обсуждаются сроки поставки, количество. Во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон президент США Байден пообещал, что первые танки Abrams будут в Украине уже на следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — танки Abrams, которые украинский народ получил от американских партнеров, уже совсем скоро усилят приоритетные для Украины направления на фронте. Их главная задача усилить наступательную мощь украинской армии и создать дополнительные проблемы для российских захватчиков. Цель Украины деоккупирвоать как можно больше своей территории и нанести как можно больше потерь россиянам. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения к украинцам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему танки Abrams так долго не передавали Украине? Какие задачи сможет выполнять эта техника на фронте? Мы разбирались в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2023/09/26/russia-ukraine-war-news/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!