Почему Abrams так долго не передают Украине – могут ли эти танки изменить ход войны

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что на следующей неделе обещанные США танки Abrams должны быть в Украине. Это приятная новость, хотя эту технику Украина ждала еще в первые дни сентября. Почему танки Abrams так долго не передают Украине? Какие задачи сможет выполнять эта техника на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Американцы боятся, чтобы их танки не попали в руки россиян

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью "УНИАН" заявил, что танки Abrams нельзя сравнить с танками, которыми уже ранее управляли наши бойцы. Американский танк имеет другие характеристики. У него двигатель – газотурбинный, в то время, как у танков Leopard и T-72 – дизельные двигатели. Также у него – другая система измерения, но понятно, что футы и дюймы переведут. К тому же, одно дело управлять этим танком, что наши военные уже научились, а другое – обслуживать эту технику, что очень непросто.

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Иван Ступак полагает, что процесс передачи длился так долго потому, что американские партнеры снимали с этих танков часть электроники и броню с обедненным ураном, которые нам не передадут.

"Потому что это – ноу-хау, а американцы боятся, чтобы это не попало в руки россиян. То есть, они боятся, что россияне могут получить доступ к их технологиям. И, хотя воспроизвести не смогут, но смогут передать китайцам", — считает Ступак.

Если применение танков будет успешным, в дальнейшем могут предоставить больше их единиц

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "24 Каналу" высказал мнение, что танки Abrams, скорее всего, не смогут что-то качественно изменить на российско-украинском фронте – речь идет скорее о точечном усилении.

"Танки Abrams могут усилить участок фронта или какую-то одну нашу бригаду", – считает эксперт.

Олег Жданов также обратил внимание на политическую составляющую. Теперь американская военная техника в непосредственном боевом столкновении будет бороться с российскими оккупантами.

"В войне в Персидском заливе Abrams имели серьезные проблемы с воздушными фильтрами. Это газотурбинный танк, нуждающийся в большом количестве очищенного воздуха", – заявил Жданов.

По его мнению, первые Abrams в Украине будут в определенном смысле "пробными", американцы будут смотреть, как они себя покажут в этой войне.

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