Почему Abrams так долго не передают Украине – могут ли эти танки изменить ход войны

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Кравцев Сергей
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон глава Белого дома Джо Байден подтвердил, что на следующей неделе обещанные США танки Abrams должны быть в Украине. Это приятная новость, хотя эту технику Украина ждала еще в первые дни сентября. Почему танки Abrams так долго не передают Украине? Какие задачи сможет выполнять эта техника на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Танки Abrams. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в интервью "УНИАН" заявил, что танки Abrams нельзя сравнить с танками, которыми уже ранее управляли наши бойцы. Американский танк имеет другие характеристики. У него двигатель – газотурбинный, в то время, как у танков Leopard и T-72 – дизельные двигатели. Также у него – другая система измерения, но понятно, что футы и дюймы переведут. К тому же, одно дело управлять этим танком, что наши военные уже научились, а другое – обслуживать эту технику, что очень непросто.
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Иван Ступак полагает, что процесс передачи длился так долго потому, что американские партнеры снимали с этих танков часть электроники и броню с обедненным ураном, которые нам не передадут.
Военный эксперт Олег Жданов в интервью "24 Каналу" высказал мнение, что танки Abrams, скорее всего, не смогут что-то качественно изменить на российско-украинском фронте – речь идет скорее о точечном усилении.
Олег Жданов также обратил внимание на политическую составляющую. Теперь американская военная техника в непосредственном боевом столкновении будет бороться с российскими оккупантами.
По его мнению, первые Abrams в Украине будут в определенном смысле "пробными", американцы будут смотреть, как они себя покажут в этой войне.
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