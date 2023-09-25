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Устоит ли энергосистема, если РФ вновь начнет террор: в Укрэнерго дали ответ

В "Укрэнерго" уверяют, энергосистема не развалится от российских ударов и будет работать

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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В течение этой зимы могут возникнуть проблемы, связанные с массированными обстрелами российских войск. Но энергосистема не развалится и не прекратит функционировать в нормальном режиме. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Устоит ли энергосистема, если РФ вновь начнет террор: в Укрэнерго дали ответ

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Руководитель "Укрэнерго" рассказал, что сейчас вышли на завершающую стадию работы по подготовке к отопительному сезону. 


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"Если говорить о сети "Укрэнерго", то мы уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет", — отметил Кудрицкий.

Он добавил, сейчас идет интенсивная кампания ремонта генерации. По словам Кудрицкого, один из главных уроков минувшей зимы состоит в том, что в Украине значительно усилили инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня. 

"Также у нас хороший опыт противодействия массированным атакам, знаем, как удержать систему. Наши героические силы ПВО также демонстрируют очень высокие результаты", — сообщил глава "Укрэнерго".

По его прогнозу, Украине удастся пройти зиму точно не хуже, чем в 2022 году. Действительно могут возникнуть временные сложности, связанные с российскими ударами, но энергосистема от этого точно не развалится, шансов у россиян в этом плане нет никаких.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к защите энергетических объектов от вероятной череды новых массированных ракетных ударов со стороны России в осенне-зимний период. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались. Каковы прогнозы касательно готовности Украины выдержать очередной ракетный террор энергетической системы – и самой нанести удары по российской энергетике с помощью союзнических санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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