Устоит ли энергосистема, если РФ вновь начнет террор: в Укрэнерго дали ответ

В течение этой зимы могут возникнуть проблемы, связанные с массированными обстрелами российских войск. Но энергосистема не развалится и не прекратит функционировать в нормальном режиме. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Руководитель "Укрэнерго" рассказал, что сейчас вышли на завершающую стадию работы по подготовке к отопительному сезону.

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"Если говорить о сети "Укрэнерго", то мы уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет", — отметил Кудрицкий.

Он добавил, сейчас идет интенсивная кампания ремонта генерации. По словам Кудрицкого, один из главных уроков минувшей зимы состоит в том, что в Украине значительно усилили инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня.

"Также у нас хороший опыт противодействия массированным атакам, знаем, как удержать систему. Наши героические силы ПВО также демонстрируют очень высокие результаты", — сообщил глава "Укрэнерго".

По его прогнозу, Украине удастся пройти зиму точно не хуже, чем в 2022 году. Действительно могут возникнуть временные сложности, связанные с российскими ударами, но энергосистема от этого точно не развалится, шансов у россиян в этом плане нет никаких.

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