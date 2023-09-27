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Зеленский рассказал, чего ждать в октябре

Президент Украины пообещал "мощные меры" в сентябре, октябре и ноябре

27 сентября 2023, 23:44
Автор:
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Константин Куликов
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Президент Украины рассказал о стратегии обороны Украины в последующие месяцы. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил в своем вечернем обращении.

Зеленский рассказал, чего ждать в октябре

Зеленский

"Еще в этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства и уже работаем над содержательным наполнением октября и ноября, — заявил глава государства. — Украина будет сильнее. У Украины будет больше возможностей для своей защиты. Чтобы не происходило в мире, какими бы ни были условия внешние, мы с вами должны помнить: только наши условия, только наше внутреннее отношение к Украине, к свободе и нашим целям определяет то, когда мы достигнем нашей цели. Главной цели. Победы Украины".


— Сила для Украины не имеет альтернатив. И каждый, кто усиливает государство, каждый и каждая, кто становится крепче, и все, кто помогает бороться против врага и получать для Украины результаты – все приближают нашу цель, — также заявил Зеленский.

Между тем, в Кремле отреагировали на высмеявшее Путина заявление Хиллари Клинтон. Спикер российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, заявившей о том, что Путин сам виноват в расширении НАТО. В ответ спикер Путина обвинил американского политика и сказал, что Клинтон следует напомнить о "знаменитой кнопке".

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