Зеленский рассказал, чего ждать в октябре

Президент Украины рассказал о стратегии обороны Украины в последующие месяцы. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил в своем вечернем обращении.

Зеленский

"Еще в этом месяце мы планируем мощные меры по усилению государства и уже работаем над содержательным наполнением октября и ноября, — заявил глава государства. — Украина будет сильнее. У Украины будет больше возможностей для своей защиты. Чтобы не происходило в мире, какими бы ни были условия внешние, мы с вами должны помнить: только наши условия, только наше внутреннее отношение к Украине, к свободе и нашим целям определяет то, когда мы достигнем нашей цели. Главной цели. Победы Украины".

— Сила для Украины не имеет альтернатив. И каждый, кто усиливает государство, каждый и каждая, кто становится крепче, и все, кто помогает бороться против врага и получать для Украины результаты – все приближают нашу цель, — также заявил Зеленский.

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