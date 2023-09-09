Какие сценарии ждут Украину в отопительном сезоне – есть ли еще санкции, которые остановят РФ

Украина продолжает активную подготовку к новому отопительному сезону, который обещает быть непростым, учитывая намерение россиян продолжать ракетные удары по нашей энергосистеме. Так госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину на этой неделе посетил один из энергетических объектов, ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону и работами по защите инфраструктуры. По словам сопровождавшего его украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди прочего, шла речь о возможности сотрудничества с американскими компаниями в области укрепления нашей энергобезопасности. Продолжается и работа над усилением санкций против РФ, в том числе – энергетических, о чем заявил в своем вечернем обращении 8 сентября президент Владимир Зеленский. Издание "Комментарии" продолжает анализировать вместе с экспертами энергетические битвы Украины.

Энергосети Украины. Фото: из открытых источников

Нам нужно продолжать активно работать над дальнейшим усилением санкционного давления на Россию

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассуждает следующим образом:

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"Мы видим, что текущие санкции нанесли значительный ущерб нефтевой отрасли России. Но, к сожалению, остались области, где РФ не только продолжает сохранять свои позиции, но и наращивает. В частности, поставки сжиженного газа из страны-агрессора значительно выросли".

Поэтому, отмечает эксперт, нам нужно продолжать активно работать над дальнейшим усилением санкционного давления на Россию.

"Что касается ракетного террора, то к нему нельзя быть полностью готовым. Но я уверен, что определенный опыт мы получили – и смогли подготовиться к зиме. В частности, МинЭнерго рапортует об успешном завершении ремонтной кампании, о запасах газа в подземных хранилищах. Хотя проверить эти заявления сложно. Зима покажет", – констатирует Сергей Макогон.

Представляется три наиболее вероятных сценария развития событий в грядущем отопительном сезоне

По мнению специалиста по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадия Рябцева, представляется три наиболее вероятных сценария развития событий в грядущем отопительном сезоне.

Первый – оптимистичный. Сезон удастся пройти без каких-либо проблем, всем потребители будут обеспечены как теплом, так и электроэнергией.

"Этот сценарий наименее вероятен, поскольку резерва генерации в Украине недостаточно. А об отказе Москвы от дальнейших ударов по нашей энергетической инфраструктуре речи, похоже, не идет", – отмечает эксперт.

Второй сценарий – пессимистичный. Он примерно соответствует ситуации прошлого года, когда большинство потребителей в Украине были лишены электрической, а в ряде регионов и тепловой энергии. Продолжительность стабилизационных отключений в сутки порой превышала десять часов.

"Этот сценарий более вероятен, чем первый. Однако даже он исключает утерю контроля операторов над функционированием энергосистемы страны. И подразумевает безусловное ее восстановление после сбоев вследствие массированных ракетных атак со стороны РФ", – подчеркивает Геннадий Рябцев.

Он считает наиболее же реалистичным третий сценарий, в соответствии с которым большинство украинских потребителей не будут ощущать значительных неудобств на протяжении всего отопительного сезона. Проблемы с отключениями энергии ожидают жителей всех прифронтовых регионов. Но на большей части территории Украины максимальная продолжительность отсутствия электроэнергии будет значительно меньше времени ее наличия.

"Перспективы усиления санкций в сфере энергетики против РФ – достаточно сомнительны, – говорит Геннадий Рябцев. – На мой взгляд, речь должна идти не столько об усилении и увеличении количества санкций, сколько о закрытии лазеек, которые позволяют обходить уже имеющиеся ограничения. Именно правовое несовершенство механизма санкций дает России возможность получать значительно больше прибыли, чем ожидали их инициаторы".

Наиболее эффективным санкционным ударом станет полное энергетическое эмбарго РФ

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает естественным, что накануне нового отопительного сезона мы вспоминаем предыдущий. А именно – массовые атаки российскими ракетами по объектам украинской энергосистемы.

"Несмотря на немало пессимистических прогнозов (в стиле, что грядущая зима может быть даже тяжелее, чем прошлая, с точки зрения вражеских атак и отключений света), я думаю, мы сейчас подготовлены лучше. И касательно защиты от российских атак, и – возможности работать в экстремальных условиях. А потому предполагаю, что нас ждет зима, которая точно не будет сложнее предыдущей", – отмечает эксперт.

Украина сейчас, поясняет он, имеет значительно больше средств защиты от ракетных и дроновых атак, а также систем, позволяющих осуществлять контратаки (ракет средней и дальней дальности). А у России запасы тех же ракет серьезно сократились.

"Если говорить о санкциях, то наиболее эффективным станет полное энергетическое эмбарго РФ. Без этого все косметические ограничения не смогут серьезно повлиять на российскую экономику, – уверен Андрей Новак. – К сожалению, по многим направлениям за последние полтора года страна-агрессор не уменьшила, а в разы нарастила поставки топлива разного вида (прежде всего – на азиатские рынки). Подчеркиваю, без полного энергетического эмбарго не получится перекрыть финансовую жилу, которая позволят России продолжать войну против Украины".

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