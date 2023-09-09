Какие сценарии ждут Украину в отопительном сезоне – есть ли еще санкции, которые остановят РФ

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Кравцев Сергей
Украина продолжает активную подготовку к новому отопительному сезону, который обещает быть непростым, учитывая намерение россиян продолжать ракетные удары по нашей энергосистеме. Так госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину на этой неделе посетил один из энергетических объектов, ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону и работами по защите инфраструктуры. По словам сопровождавшего его украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, среди прочего, шла речь о возможности сотрудничества с американскими компаниями в области укрепления нашей энергобезопасности. Продолжается и работа над усилением санкций против РФ, в том числе – энергетических, о чем заявил в своем вечернем обращении 8 сентября президент Владимир Зеленский. Издание "Комментарии" продолжает анализировать вместе с экспертами энергетические битвы Украины.
Энергосети Украины. Фото: из открытых источников
Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассуждает следующим образом:
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Поэтому, отмечает эксперт, нам нужно продолжать активно работать над дальнейшим усилением санкционного давления на Россию.
По мнению специалиста по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадия Рябцева, представляется три наиболее вероятных сценария развития событий в грядущем отопительном сезоне.
Первый – оптимистичный. Сезон удастся пройти без каких-либо проблем, всем потребители будут обеспечены как теплом, так и электроэнергией.
Второй сценарий – пессимистичный. Он примерно соответствует ситуации прошлого года, когда большинство потребителей в Украине были лишены электрической, а в ряде регионов и тепловой энергии. Продолжительность стабилизационных отключений в сутки порой превышала десять часов.
Он считает наиболее же реалистичным третий сценарий, в соответствии с которым большинство украинских потребителей не будут ощущать значительных неудобств на протяжении всего отопительного сезона. Проблемы с отключениями энергии ожидают жителей всех прифронтовых регионов. Но на большей части территории Украины максимальная продолжительность отсутствия электроэнергии будет значительно меньше времени ее наличия.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает естественным, что накануне нового отопительного сезона мы вспоминаем предыдущий. А именно – массовые атаки российскими ракетами по объектам украинской энергосистемы.
Украина сейчас, поясняет он, имеет значительно больше средств защиты от ракетных и дроновых атак, а также систем, позволяющих осуществлять контратаки (ракет средней и дальней дальности). А у России запасы тех же ракет серьезно сократились.
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