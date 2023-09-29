На фронте появятся «обновленные» вагнеровцы: о чем говорит приказ Путина – стоит ли переживать

Российский диктатор Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба группы "Вагнер", полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений. О чем говорит этот шаг? К чему могут привести очередные кремлевские игры с наемниками и добробатами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

России не хватает на фронте "мяса"

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

Кремль отказывается, потому что боится социальных волнений". "Очевидно, что России не хватает на фронте "мяса". Его нужно искать. От официальной мобилизации

А такой неформальный, неофициальный механизм как наемничество остается, отмечает эксперт. И Путин станет его использовать.

"Вся эта возня с "добровольцами" свидетельствует, что дела у российской армии в Украине идут далеко не лучшим образом", – констатирует Владимир Огрызко.

Подтверждается информация украинской разведки

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

"Назначение Трошева на должность координатора, советника, командира новых добровольческих подразделений, которые уже есть и которые намерен создать Кремль, подтверждает, что в РФ нет реально добровольческих формирований. Все такие структуры находятся под жестким колпаком российских спецслужб или военной разведки (Главное разведывательное управление – ГРУ, переименованное в Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ). Так было и с ЧВК "Вагнер", просто в какой-то момент кто-то попытался сыграть в свою игру".

По мнению эксперта, то, что Путин поручил именно Трошеву руководить комплектацией новых наемнических формирований, подтверждает информацию украинской разведки, что Россия продолжит пытаться избежать открытой мобилизации. Предпочитая формировать новые порции "пушечного мяса" из тех же заключенных.

действует ряд таких подразделений наемников. Это не только "Шторм Z", но и всякого рода "Рыси", "Медведи", "Север Z", "Восток Z". Их явно станет больше. И то, что за их взаимодействие с российскими вооруженными силами будет отвечать такой специалист по военным операциям, по спецоперациям как Трошев, говорит, что Кремль делает особую ставку на данный контингент", – отмечает Влад Волошин. "На данный момент на Бахмутском направлении, где якобы замечены и вагнеровцы

По его словам, в "Вагнере" Трошев (третий человек в иерархии – после Пригожина и Уткина, в отличие от которых выказывающий лояльность Кремлю в целом и Минобороны в частности) отвечал за профессиональность наемников. За успех проведения тех или иных операций. Причем, не только в Украине, но и в той же Сирии. И его точно нельзя недооценивать, предупреждает полковник.

"Так что это не самые приятные новости для нас, – считает он. – Радует лишь то, что будущее таких людей предопределено. Мало кто из них умирает своей смертью. Независимо от того, лоялен к Кремлю или нет. Радует и то, что ВСУ всё равно кого уничтожать из оккупантов – регулярные войска или наемников. Мы умеем воевать со всеми. И мы обязательно очистим от захватчиков всю свою землю".

Трошев считается предателем

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий обращает внимание, что Трошев — единственный из командиров "Вагнера", который 29 июня, после встречи в Кремле, согласился уйти в Министерство обороны.

И там отношение к Трошеву негативное. Скажем так, "корпоративный дух" того ЧВК, каким "Вагнер" был при Пригожине и Уткине, он в новое формирование не привнесет. Потому что считается предателем", – поясняет эксперт. "Я читаю внутренние вагнеровские паблики

Он акцентирует, что частные военные компании в РФ вряд ли можно считать частными. Даже "Вагнер", учитывая, сколько денег туда вбухивало государство.

"Таких структур уже десятки, если не сотни. И ЧВК "Вагнер" была в своем роде уникальным явлением – из-за соединения бизнес-подхода и близости к власти Пригожина помноженного на опыт бывших ГРУшников типа Уткина. Получился уникальный сплав, который, надеемся, не повториться", – говорит Алексей Голобуцкий.

По его словам, главное достижение "Вагнера" в войне в Украине – это использование уголовников как "пушечного мяса". Но зэков в РФ, отмечает эксперт, на самом деле, не так много, чтобы ежегодно класть десятками тысяч, как было под Соледаром и Бахмутом. Тем более — после того, как заключенные узнали, каким образом используют их на этой войне.

"Энтузиазма сменить зону (как место отсидки с возможностью выйти) на зону боевых действий (как места, где тебя погонят в первых рядах под пули-снаряды) уже нет. Всех, кого можно был выгрести, по зонам уже выгребли. И должен пройти приличный срок, чтобы появилось достаточное количество тех, кто готов так рискнуть", – поясняет Алексей Голобуцкий.

Кроме того, продолжает он, ни в каком новом формировании не будет таких правил игры, такого авторитета, какой был у ЧВК "Вагнер" при Пригожине.

"Там работали только с наличностью. Четко исполняли правила контракта. В любой структуре, подконтрольной Минобороны, учитывая российскую бюрократию, чиновничество и коррупцию, ничего подобного не будет, – прогнозирует эксперт. – Резюмируя: Кремль, не имея возможности понять, как всё построено, берет форму и пытается наполнить своим содержанием. В итоге получится подразделение типа "Вагнера", которое ничем не будет отличаться от уже имеющихся наемнических структур. Всё выглядит скорее как пиар. Попытка показать, что вагнеровцы не уничтожены, нужны своей стране, еще себя покажут (но уже под чутким руководством Кремля) и так далее".

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