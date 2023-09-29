logo

BTC/USD

27071.66

ETH/USD

1677.43

LTC/USD

65.92

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин снова собирает "вагнеровцев" на войну с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин снова собирает "вагнеровцев" на войну с Украиной

Владимир Путин поручил экс-"вагнеровцу" собирать добровольцев на войну

сегодня, 10:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнера" Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений для отправки на войну против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Кремля.

Путин снова собирает "вагнеровцев" на войну с Украиной

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе беседы с экс-"вагнеровцем" и замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым Владимир Путин напомнил, что Трошев сам более года воевал в таком подразделении.                                                       


"Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", — заявил российский диктатор.

Также глава Кремля отметил, что на предыдущей встрече они уже обсуждали вопрос, что полковник в отставке Трошев "займется формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне "специальной военной операции"".

Стоит отметить, что по данным источников Telegram-канала Shot, Трошев будет курировать связь между "добровольческими формированиями" и Минобороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — наемники ЧВК "Вагнер" вернулись в Бахмут, который сами же и захватывали. Теперь им предстоит задача любой ценой удержать город-крепость, который простреливается украинскими военными с разных сторон. Об этом пишет "CNN", со ссылкой на украинских военных, воюющих на этом направлении.

Также издание "Комментарии" сообщало – история "Вагнера" заканчивается: что происходит с лагерем "вагнеровцев" в Беларуси (ФОТО).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:28

Подякуємо корумпованому юдейському повертачу 1991 за втягування України у війну і корупцію і: втрачені території, зруйновані міста, виїзд населення, обмеження як у концтаборі, неможливість розвиватись, тягар у вигляді пільг ветеранам переселенцям інвалідам, величезні жертви, узурповану владу, ... Тепер весь світ бачить: вірити і сподіватись на юдейку - втратити країну та стати його овцями.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!