Путин снова собирает "вагнеровцев" на войну с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнера" Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений для отправки на войну против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Кремля.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе беседы с экс-"вагнеровцем" и замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым Владимир Путин напомнил, что Трошев сам более года воевал в таком подразделении.

"Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", — заявил российский диктатор.

Также глава Кремля отметил, что на предыдущей встрече они уже обсуждали вопрос, что полковник в отставке Трошев "займется формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне "специальной военной операции"".

Стоит отметить, что по данным источников Telegram-канала Shot, Трошев будет курировать связь между "добровольческими формированиями" и Минобороны РФ.

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