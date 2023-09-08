История Вагнера заканчивается: что происходит с лагерем «вагнеровцев» в Беларуси (ФОТО)

В Беларуси уже демонтировали больше половины лагеря ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Цель, работы по разбору продолжаются. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram.

Лагерь "Вагнера" в Беларуси. Фото из открытых источников

Сообщается, что в лагере ЧВК "Вагнер" в д. Цель под Осиповичами продолжается активный демонтаж палаток, который начался ещё 28 июля. По нашим данным, на начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая для хоз.нужд), а на текущий момент разобрано уже больше 160-и единиц, то есть 55%.

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Отмечается, что с момента последних спутниковых снимков за 23 августа, убрали еще более 60 палаток. Самый активный период демонтажа пришелся на конец августа.

По состоянию на 8 сентября, лагерь ЧВК "Вагнер" насчитывает около 130 палаток, или около 45% от изначального количества.

"Беларускі Гаюн" напоминает, что в июне заявляли, что в Беларусь приедет 8, а то и 10 тысяч вагнеровцев − соответственно лагерь строили из расчета на это количество.

Вероятно, палатки демонтируют потому, что они оказались не нужны, так как изначально приехало меньше наемников, чем ожидалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после взрыва 23 августа в Тверской области самолета с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным открестился от гарантий безопасности, которые сам давал ему, чтобы остановить июньский мятеж. Также Лукашенко заявил, что ЧВК "Вагнер", которая после мятежа 23-24 июня разместилась в Беларуси, там и останется. Что показала ситуация с уничтожением Пригожина и всей руководящей команды "Вагнера"? Какова дальнейшая судьба данной ЧВК? О чем говорит реакция на это Лукашенко и Путина, который ранее прокомментировал катастрофу в стиле "Пригожин был сложным, но талантливым человеком"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



