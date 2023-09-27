"Вагнер" вернулся на войну – где объявились наемники Пригожина

Наемники ЧВК "Вагнер" вернулись в Бахмут, который сами же и захватывали. Теперь им предстоит задача любой ценой удержать город-крепость, который простреливается украинскими военными с разных сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", со ссылкой на украинских военных, воюющих на этом направлении.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на этом этапе войны ключевую роль в сражениях играют именно беспилотники. Ведь никогда не знаешь, что с неба может прилететь бомба.

"Мы будем бить по их первой линии, а наши ребята будут наступать на врага", — рассказал один из украинских операторов беспилотника с позывным "Грув".

Украинские сухопутные войска оснащены западной техникой ночного видения и имеют преимущество в ночных действиях, но штурмовики не приспособлены для темноты, поэтому в игру вступает подразделение беспилотников "Код 9.2".

"Беспилотники видят ночью, как днем. Мы видим пехоту, мы бьем по технике, пушкам, по всему, что нам нужно уничтожить", — пояснил "Грув".

Украинские защитники рассказали, несмотря на то, что приоритет Киев делает на прорыв российской обороны на юге, бойцы отлично справляются из поставленными заданиями на востоке, прорывая оборонительные рубежи захватчиков. В ВСУ подтверждают возвращение "вагнеровцев" в Бахмут.

"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда", — рассказал "Грув".

Он добавил, присутствие группировки частично призвано компенсировать нехватку личного состава с российской стороны.

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