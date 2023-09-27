logo

BTC/USD

26785.25

ETH/USD

1626.45

LTC/USD

65.30

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Вагнер" вернулся на войну – где объявились наемники Пригожина
commentss НОВОСТИ Все новости

"Вагнер" вернулся на войну – где объявились наемники Пригожина

Украинские воины пытаются постоянно менять тактику, чтобы враг просчитывался

сегодня, 13:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Наемники ЧВК "Вагнер" вернулись в Бахмут, который сами же и захватывали. Теперь им предстоит задача любой ценой удержать город-крепость, который простреливается украинскими военными с разных сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", со ссылкой на украинских военных, воюющих на этом направлении.

"Вагнер" вернулся на войну – где объявились наемники Пригожина

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на этом этапе войны ключевую роль в сражениях играют именно беспилотники. Ведь никогда не знаешь, что с неба может прилететь бомба.


"Мы будем бить по их первой линии, а наши ребята будут наступать на врага", — рассказал один из украинских операторов беспилотника с позывным "Грув".

Украинские сухопутные войска оснащены западной техникой ночного видения и имеют преимущество в ночных действиях, но штурмовики не приспособлены для темноты, поэтому в игру вступает подразделение беспилотников "Код 9.2".

"Беспилотники видят ночью, как днем. Мы видим пехоту, мы бьем по технике, пушкам, по всему, что нам нужно уничтожить", — пояснил "Грув".

Украинские защитники рассказали, несмотря на то, что приоритет Киев делает на прорыв российской обороны на юге, бойцы отлично справляются из поставленными заданиями на востоке, прорывая оборонительные рубежи захватчиков. В ВСУ подтверждают возвращение "вагнеровцев" в Бахмут.

"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда", — рассказал "Грув".

Он добавил, присутствие группировки частично призвано компенсировать нехватку личного состава с российской стороны.  

Читайте также на портале "Комментарии" — история Вагнера заканчивается: что происходит с лагерем "вагнеровцев" в Беларуси (ФОТО).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2023/09/27/europe/ukraine-eastern-offensive-cotovio-intl/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!