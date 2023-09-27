"Вагнер" вернулся на войну – где объявились наемники Пригожина

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Кравцев Сергей
Наемники ЧВК "Вагнер" вернулись в Бахмут, который сами же и захватывали. Теперь им предстоит задача любой ценой удержать город-крепость, который простреливается украинскими военными с разных сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", со ссылкой на украинских военных, воюющих на этом направлении.
Вагнеровцы. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что на этом этапе войны ключевую роль в сражениях играют именно беспилотники. Ведь никогда не знаешь, что с неба может прилететь бомба.
Украинские сухопутные войска оснащены западной техникой ночного видения и имеют преимущество в ночных действиях, но штурмовики не приспособлены для темноты, поэтому в игру вступает подразделение беспилотников "Код 9.2".
Украинские защитники рассказали, несмотря на то, что приоритет Киев делает на прорыв российской обороны на юге, бойцы отлично справляются из поставленными заданиями на востоке, прорывая оборонительные рубежи захватчиков. В ВСУ подтверждают возвращение "вагнеровцев" в Бахмут.
Он добавил, присутствие группировки частично призвано компенсировать нехватку личного состава с российской стороны.
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