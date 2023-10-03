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Отдали все: две страны заявили об истощении запасов оружия для Украины

Несколько европейских стран призывают другие страны больше посылать помощь Украине через окончание собственных запасов вооружения.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Правительственные лица из Франции и Великобритании заявили, что отправили Украине почти все запасы, которые могли быть сняты со складов. Чиновники обеих стран призывают других союзников увеличить отправку вооружения в Украину.

Отдали все: две страны заявили об истощении запасов оружия для Украины

Великобритания и Франция исчерпали запасы оружия. Фото из открытых источников

Издание The Telegraph ссылается на слова высокопоставленного чиновника в военной сфере, который рассказал об истощении военных ресурсов для Украины.


"Мы не можем продолжать давать из наших собственных запасов. Мы отдали все, что не будет угрожать нашей собственной безопасности", – сказал британский чиновник.

Вместе с тем он добавил, что Великобритания и дальше будет помогать Украине оборудованием, однако отметил на украинских нуждах. По его словам, ВСУ нужны средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, которые в Британии иссякли. Британский чиновник отметил необходимость других стран давать больше оружия и денег для Украины.

Схожую позицию высказал и управляющий штаба Военно-космических сил Франции генерал Стефан Милль. По его словам, союзникам Украины следует провести встречу и обсудить дальнейшую помощь.

"После двух лет нам нужно провести еще одну дискуссию, потому что мы не можем давать, давать, давать", — передает слова Милля издание Politico.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Словакии победила партия бывшего премьера Роберта Фицо. Словацкий политик заявлял в своей предвыборной кампании о необходимости отказа от военной помощи для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Польше сделали заявление о прекращении поставок оружия для Украины.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/10/02/ukraine-looks-to-arm-itself-as-western-support-slips-00119528
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