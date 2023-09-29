Почему Запад усиливает давление касательно реформ и тарифов – как реагировать Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк официально передала украинской стороне предложения своей страны по реформам. В свою очередь, Киев представил Вашингтону свои планы по этому вопросу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ранее появились сообщения, что украинский Кабмин на основе американских предложений готов повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения. О чем говорит усиление давления Запада на Киев касательно реформ и тарифов? Почему возникла такая ситуация? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запад требует проведение реформ. Фото из открытых источников

От нас требуют усиления институций, особенно антикоррупционных

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поясняет:

"Проблема в том, что Украина очень медленно движется по многим вопросам, связанным с реформами. Причем речь о пунктах, которые мы обязались выполнить перед МВФ и Всемирным банком, перед ЕС, перед другими донорами. И наличие плана реформ (с определенными дедлайнами), собственно этих рекомендаций со стороны Запада – это следствие невыполнения Украиной взятых на себя обязательств. Подписанных, в том числе, руководством нашей страны".

По словам нардепа, не следует концентрироваться на предложении о повышении тарифов на электроэнергию и газ. Это, по его мнению, как раз может обсуждаться с партнерами.

"Куда важнее то, что от нас требуют усиления институций, особенно антикоррупционных (НАПК, НАБУ, САП). Концентрация власти в руках Офиса президента привела к тому, что нашим партнерам пришлось прописывать норму об усилении этих институций", – констатирует Ярослав Железняк.

Запад требует реальные реформы

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин считает, что коллективный Запад отчетливо видит нежелание, а иногда и неспособность нашей власти проводить дальнейшие непопулярные реформы. Потому подталкивает к ним.

"Суды, система контролирующих и правоохранительных органов – вызывающе коррумпированы и удручающе не эффективны. Единственный разумный выход для союзников – дальнейшая финансовая и политическая поддержка Украины лишь в обмен на реальные реформы", – отмечает аналитик.

Он акцентирует, что предложенная система стимулирования уже проявила свою эффективность.

Украине следует занимать более жесткую позицию

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким комментарием:

"Я считаю, что подобные обращения США к Украине нарушают все международные соглашения и международные нормы касательно невмешательства в суверенитет других стран – независимых и суверенных. Наша общественная организация уже направила обращение в Верховную Раду, в МИД касательно недопустимого поведения (вразрез с международным законодательством) представителей США. В действиях украинского правительства, которое практически всё, что нам говорят из-за океана, "берет под козырек", я усматриваю государственную измену. Это фактически соглашение с внешним управлением, как бы меня не критиковали за такую позицию (мол, это кремлевские нарративы)".

Эксперт считает, что указания типа "либерализации" тарифов путем их повышения абсолютно не имеют отношение ни к экономике, ни к кредитованию. По его мнению, речь идет исключительно о заработке транснациональных корпораций.

"И о фактически попытке тех лиц, которые стоят за подобными предложениями, окончательно разрушить экономику Украины. Чтобы продукция, выпускаемая нашей страной, была не конкурентоспособной на мировых рынках, – уточняет Ростислав Кравец. – За большинством предложений, которые нам "выкатали", просматривается именно такое желание – уничтожить украинскую экономику, подорвать суверенитет и независимость. Следует не пытаться как-то сгладить те или иные американские "предложения" (высказанные в форме ультиматума), передавая в ответ некие свои, а – занимать более жесткую позицию. Напоминая странам-партнерам, что Украина, несмотря на нынешнее тяжелейшее положение из-за войны с Россией, остается суверенной странной. И наше государство должно, прежде всего, защищать интересы собственных граждан".

По мнению адвоката, заявления о якобы наличии средств на субсидии (с одновременным подчеркиванием, что субсидирование будет сокращаться) – это о новых кредитах, а также о продолжении отказа государства от своих социальных функций и гарантий. И если мы продолжим идти по такому пути, Украину ожидает громадный социально-экономический, энергетический коллапс, предупреждает Ростислав Кравец.

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