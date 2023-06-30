Что происходит в отношениях США и КНР – устраивает ли Пекин затягивание войны в Украине

Китай якобы требует от США снять односторонние санкции, чтобы переговоры министров обороны двух стран состоялись. Также официальный Пекин предсказуемо критически отреагировал на слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего руководителя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина – диктатором. Что можно сказать о китайско-американских отношениях, которые, казалось, начали налаживаться после недавнего визита госсекретаря США в КНР? Каковы шансы, что Пекин станет ближе к Киеву, а не к Москве, особенно, учитывая недавний бунт вагнеровцев, продемонстрировавший слабость путинского режима? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

США и Китай. Фото: из открытых источников

И США, и Китай серьезно зависят друг от друга в экономическом плане

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев акцентирует, что отношения между США и КНР стали несколько налаживаться исключительно из тактических соображений. Причем, как с одной, так и, с другой стороны.

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"Суть в том, – поясняет он, – что сегодня ни Штатам, ни Китаю не выгодно усиление напряженности, а уж тем более прямая конфронтация вместо, скажем так, управляемой. Китай не готов как по торгово-экономическим, так и по военно-политическим причинам обострять отношения с США, в том числе, по Тайваню. Ну, а американцы тоже не заинтересованы, чтобы на данном этапе открылся второй фронт ключевого геополитического соперничества (после уже идущего – с РФ)".

Но речь, подчеркивает Вадим Карасев, именно о дне сегодняшнем. На среднесрочном же уровне конфликт, по его словам, соперничество между США и КНР носит принципиальный, идеологический характер.

одним из союзников в рамках сообщества демократий. Акцентируя внимание на том, что Индия – самая многочисленная демократия в мире. И ей логично выступать против автократического Китая", – отмечает эксперт. "Идеологический фундамент международной политики США на данном этапе — это борьба сообщества демократий против автократий. И тут ключевым (автократическим, сильным, с мощным потенциалом) соперником Штатов в XXI веке является именно Китай. Не случайно США стараются сделать Индию

При этом, продолжает он, по ряду тактических соображений, с точки зрения геополитики и мировой экономики, КНР и Индия являются членами БРИКС (куда также входят Бразилия, Россия и Южноафриканская Республика), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, где на данный момент состоят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан), других не западных объединений. Однако по идеологической шкале, в рамках которой работает администрация Белого дома, ставки на Индию – чрезвычайно перспективны, уверяет Вадим Карасев.

практически сразу назвал Си Цзиньпина диктатором, а потом и повторил это Всё это понятно с точки зрения идеологической шкалы – демократии против автократий", – отмечает эксперт. "Учитывая вышесказанное, не стоит удивляться, что Байден после, вроде бы, успешного визита Блинкена в Пекин

Он не сомневается, что так называемое управляемое соперничество между Китаем и США, в котором заинтересованы обе стороны, будет продолжаться. А санкционное давление США на Китай — усиливаться. Особенно в сфере высоких технологий (производство чипов, других важных компонентов микроэлектроники).

"Проблема Тайваня тоже никуда не денется, оставаясь раздражительным фактором в отношениях Пекина и Вашингтона. Продолжится и соперничество США и Китая за влияние на различные регионы – Ближний Восток, Латинская Америка, юг Африки. Камнем преткновения остается и украинский театр военных действий, отношения по линии РФ-КНР", – прогнозирует Вадим Карасев.

Но, акцентирует он, все эти разноуровневые, разноплановые соперничества проводятся аккуратно. Потому что оба тяжеловеса не готовы разрывать экономические отношения.

"Напомню, что перед Блинкеным визит в Китай осуществили такие топ-бизнесмены как Маск и Гейтс, причем принимали их на высшем уровне. Американский высокотехнологичный бизнес имеет виды на КНР. Который, понятно, в этом тоже заинтересован. И США, и Китай серьезно зависят друг от друга в экономическом плане. Да, взаимный товарооборот в долларовом выражении сейчас несколько падает, составляя 600-700 млрд долл в год. Но, для сравнения, резко выросший в последнее время торговый оборот между КНР и РФ составляет около 140 млрд. долларов. Причем, речь идет, в основном, о сырьевых поставках из России в Китай. А с тем же ЕС у Китая торговый оборот и вовсе под 800 млрд долларов", – рассказывает эксперт.

Он резюмирует: с точки зрения геополитики Китай остается главным и опасным соперником Штатов в борьбе по линии демократия-автократия. Но при этом, в интересах и США, и КНР, не доводить соперничество до военного столкновения по поводу того же Тайваня. Да и вообще – стремиться избегать лобовых столкновений по всему спектру непростых отношений.

РФ для КНР – государство, ресурсы которого крайне необходимы для увеличения мощи самого Китая

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

уже после визита Блинкена в Пекин, можно сказать, что та встреча не имела позитивных результатов, которые существенно улучшили б американо-китайские отношения или дали серьезный импульс. Об этом свидетельствовали и официальные, протокольные моменты визита Блинкена, рассадка, собственно встреча. Так что этот визит точно не сблизил Пекин и Вашингтон". "Учитывая, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Что касается того, станет ли Пекин ближе к Киеву, чем к Москве, — об этом пока также рано говорить, считает политолог.

Но это лишь заявления, без практических шагов, – отмечает Максим Яли. – Пекин наблюдает за ситуацией. И будет делать определенные выводы, как минимум, ближе к осени, когда станут видны предварительные итоги контрнаступления ВСУ. В зависимости от этого будет корректироваться (или нет) позиция китайского руководства". "Да, были заявления официальных чиновников, что Китай позитивно смотрит на восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах

По словам эксперта, важно понимать, что РФ для КНР — государство, ресурсы которого крайне необходимы для увеличения мощи (экономической и военной) самого Китая.

"И нынешнее развитие событий вполне устраивает Китай, от которого Россия за полтора года полномасштабной войны против Украины стала намного более зависимой, – поясняет политолог. – Для Пекина важно также, чтобы не случилось тотального разгрома РФ. Ведь от итогов российско-украинской войны зависят те же перспективы возвращения Тайваня военным путем в ближайшие годы".

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