О чем говорит совместное заявление США и Индии – может ли Нью-Дели встать на сторону Украины

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили в поддержку территориальной целостности Украины, выразив глубокую обеспокоенность военным конфликтом и его "ужасными и трагическими гуманитарными последствиями". Оба политика "призвали к уважению международного права, принципов Устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета", говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи Байдена и Моди в Вашингтоне. Можно ли рассчитывать, что Индия, ранее подыгрывающая РФ в этом конфликте (активно скупающая ее нефть и так далее), явно встанет на сторону Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

Позиция Индии предельно нейтральная и прагматичная

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким мнением:

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"Формальные заявления с критикой войны и поддержке территориальной целостности, к сожалению, не означают поддержки Украины. Руководство Китайской Народной Республики (КНР), например, тоже постоянно об этом говорит, но при этом склоняется к поддержке России. Так что нужно в данном случае обращать больше внимания на дела, а не слова".

Что касается дел, то Индия, напоминает эксперт, многие годы привязана к военным поставкам из СССР/России.

"На фоне масштабной войны РФ против Украины, в Дели задумались о необходимости переориентации своих военных закупок. Но быстро это не произойдет. Как не будет и отказа Индии от покупок российской нефти", – прогнозирует Владимир Дубовик.

Позиция Индии, продолжает он, предельно нейтральная и прагматичная. Вашингтон пытается постепенно встроить эту страну в свою систему сдерживания КНР и РФ. Но Дели не рвется становиться в фарватер американской политики по всем вопросам.

"Так что на данном этапе следует больше фокусировать внимание на том, что Индия не оказывает активной поддержки России, что уже хорошо для нас, и Вашингтона. В ближайшее время станет ясно, будет ли дальнейшая эволюция позиции Дели", – констатирует Владимир Дубовик.

Что Индия, что та же Турция высказываются за поддержку территориальной целостности нашей страны, при этом, активно торгуя с Россией

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук акцентирует, что между декларациями и выполнением обязательств могут пройти годы. А порой декларации не выполняются в принципе.

"Тут важен культурный контекст, – поясняет эксперт. – И то, кто и что произносит. Если бы заявления подобные тем, что сделал индийский премьер, сделали руководители Германии, Ирландии, любой другой страны, где всё в порядке с верховенством права, а культура предполагает жестко держать слово, был бы повод для оптимизма. Индия же – своеобразная страна. И до тех пор, пока мы не увидим обнуления рекордных закупок Индией нефти у России, а также прекращения использования этой страны для параллельного импорта в РФ, я никаким словам не поверю".

Что Индия, что та же Турция, продолжает Ярослав Романчук, высказываются за поддержку территориальной целостности нашей страны. При этом, активно торгуя с Россией, помогая ей обходить санкции (в прагматических интересах, улучшая собственное экономическое положение), дают агрессору возможность продолжать войну.

"И вряд ли индийский бизнес прислушается к каким-то призывам Моди, даже если он их сделает в ракурсе "с Россией больше не торгуем!". Так что пока не вижу главного, что могло бы остановить российско-индийскую кооперацию. А именно – ценностного выбора, – поясняет эксперт. – Индия должна четко заявить – мы с Украиной, а потому прекращаем все контакты с Россией. Тогда это был бы правильный и понятный шаг. Как и посещение индийским премьером Украины. Вот если Моди прибудет в Киев и будет заключено какое-то соглашение, сделаны какие-то публичные заявления – вероятность отхода Индии от РФ будет выше. А пока всё на уровне слов, дипломатического, хоть и важного, но – сотрясения воздуха".

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