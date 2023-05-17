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Индия возмутилась обещанием Борреля прикрыть лазейку для обхода антироссийских санкций

В Индии распереживались, что не смогут больше перепродавать российскую нефть в виде топлива в ЕС

сегодня, 12:32
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Автор:

Кравцев Сергей

Индия не предпринимает ничего такого, чтобы пытаться обходить антироссийские санкции продавая переработанную российскую нефть, а ЕС не мешало бы получше изучить собственные правила. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ответ на заявление Главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Борреля о том, что ЕС должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива.

Индия возмутилась обещанием Борреля прикрыть лазейку для обхода антироссийских санкций

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар


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"Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014", — заявил Джайшанкар.

Стоит напомнить, продажи российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером российского "черного золота".

Читайте также на портале "Комментарии" — Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китайской Народной Республике (КНР) ухудшением отношений с Евросоюзом, если руководство Китая не изменит свою политику и не надавит на Кремль в вопросе прекращения войны против Украины. Что означает это заявление? Возымеет ли оно действие на КНР? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что в Воздушных силах не собирались комментировать заявления российского Минобороны о якобы "уничтожении" ЗРК Patriot ракетой "Кинжал" в Киеве, украинцев все же решили успокоить – Patriot уничтожить одним ударом ракеты "Кинжал" нереально.




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Источник: https://aninews.in/news/world/europe/look-at-eu-council-regulations-jaishankar-on-import-of-russian-oil20230517045732/
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