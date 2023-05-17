Индия возмутилась обещанием Борреля прикрыть лазейку для обхода антироссийских санкций

Индия не предпринимает ничего такого, чтобы пытаться обходить антироссийские санкции продавая переработанную российскую нефть, а ЕС не мешало бы получше изучить собственные правила. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ответ на заявление Главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Борреля о том, что ЕС должен принять жесткие меры против перепродажи Индией российской нефти в Европу в качестве очищенного топлива.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар

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"Посмотрите на правила Совета ЕС, российская нефть существенно перерабатывается в третьих странах и больше не рассматривается как российская. Я призываю вас ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014", — заявил Джайшанкар.

Стоит напомнить, продажи российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером российского "черного золота".

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