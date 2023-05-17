В ВСУ объяснили, почему "Кинжалом" уничтожить Patriot невозможно

Несмотря на то, что в Воздушных силах не собирались комментировать заявления российского Минобороны о якобы "уничтожении" ЗРК Patriot ракетой "Кинжал" в Киеве, украинцев все же решили успокоить – Patriot уничтожить одним ударом ракеты "Кинжал" нереально. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

После того, как Минобороны РФ заявило об "уничтожении" ЗРК Patriot, командование Воздушных сил вообще отказалось комментировать заявления представителя Минобороны РФ Конашенкова, который "уже 8 раз уничтожил весь состав нашей авиации".

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"Я хочу сказать: Не беспокойтесь о судьбе Patriot", — отметил Юрий Игнат.

Он добавил, ЗРК Patriot – это дивизион, состоящий из командного пункта, радара, а также самых пусковых установок (до 8). В частности, в командном пункте "сидит боевая обслуга". Она занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности.

При этом командный пункт может работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Автоматический режим позволяет без вмешательства человека сбивать воздушные цели. Именно его, по словам Игната, и использовали в ночь на 16 мая.

Что касается пусковых установок, то каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. Эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу.

"Уничтожить систему каким-нибудь "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", — подчеркнул Игнат.

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