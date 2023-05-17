logo

BTC/USD

26988.39

ETH/USD

1818.95

LTC/USD

92.11

USD/UAH

37.53

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ВСУ объяснили, почему "Кинжалом" уничтожить Patriot невозможно
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ объяснили, почему "Кинжалом" уничтожить Patriot невозможно

Юрий Игнат попросил украинцев не верить российской пропаганде, потому как с ЗРК Patriot все нормально

сегодня, 10:12
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что в Воздушных силах не собирались комментировать заявления российского Минобороны о якобы "уничтожении" ЗРК Patriot ракетой "Кинжал" в Киеве, украинцев все же решили успокоить – Patriot уничтожить одним ударом ракеты "Кинжал" нереально. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ объяснили, почему "Кинжалом" уничтожить Patriot невозможно

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

После того, как Минобороны РФ заявило об "уничтожении" ЗРК Patriot, командование Воздушных сил вообще отказалось комментировать заявления представителя Минобороны РФ Конашенкова, который "уже 8 раз уничтожил весь состав нашей авиации". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я хочу сказать: Не беспокойтесь о судьбе Patriot", — отметил Юрий Игнат.

Он добавил, ЗРК Patriot – это дивизион, состоящий из командного пункта, радара, а также самых пусковых установок (до 8). В частности, в командном пункте "сидит боевая обслуга". Она занимается отслеживанием целей, получает информацию о ситуации в воздухе в зоне своей ответственности.

При этом командный пункт может работать в трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Автоматический режим позволяет без вмешательства человека сбивать воздушные цели. Именно его, по словам Игната, и использовали в ночь на 16 мая.

Что касается пусковых установок, то каждая оснащена четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами. Эти установки расположены отдельно друг от друга, чтобы обеспечивать боевую работу.

"Уничтожить систему каким-нибудь "Кинжалом", ну это невозможно. Поэтому все, что там они рассказывают, я думаю, что пусть останется в их архиве пропаганды", — подчеркнул Игнат.

Читайте также на портале "Комментарии" - поражение Patriot в Украине: появилась реакция США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!