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Усиление мобилизации: в Верховной Раде рассказали о причинах

Вероятно, Украину ждет усиление мобилизации, говорят парламентарии

25 октября 2023, 23:32 comments2004
Автор:
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Константин Куликов
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Из-за значительных потерь личного состава и необходимости сформировать новые бригады мобилизация в Вооруженные силы Украины будет усилена, заявил член комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Сергей Рахманин. Об этом сообщают "Комментарии".

Усиление мобилизации: в Верховной Раде рассказали о причинах

ВСУ требуют пополнения

"Эту потребность формирует Генеральный штаб и именно он определяет, какое количество людей ему нужно и в какой срок, — рассказал Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде". — Когда планировалась большая наступательная операция, которая сейчас продолжается, то с ноября месяца (2022 — ред.) по апрель-май (2023 — ред.), эти мобилизационные планы существенно увеличивались. Потом эти планы уменьшились. Сейчас, насколько я понимаю, дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь личного состава (погибших, раненых) во время боевых действий и из-за необходимости формировать новые соединения, новые бригады".


Кроме этого, член комитета по вопросам нацбезопасности отметил, что нынешняя война "достаточно жестокая, интенсивная", поэтому она "нуждается в дополнительных ресурсах".

Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ за время широкомасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине более 290 тысяч человек. Потери ВСУ во время войны не разглашаются. По данным журналистов The New York Times, ссылавшихся в августе текущего года на оценки неназванных представителей Белого дома, общее количество военнослужащих, убитых и раненых с обеих сторон войны в Украине за полтора года, прошедших с начала полномасштабного вторжения РФ, приближается к 500 тысячам. Потери ВСУ составляют до 70 тысяч убитыми и до 120 тысяч ранеными, сообщали журналисты The New York Times.

Между тем, главой палаты представителей Конгресса США избран противник помощи Украине.

Премьер-министр Италии Мелони выступила с заявлением о помощи Украине.

А Брежнева откровенно рассказала, как на нее повлиял развод с Меладзе.



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