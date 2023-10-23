logo

BTC/USD

30881.56

ETH/USD

1701.28

LTC/USD

66.70

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У россиян большие потери под Авдеевкой – в ISW озвучили прогноз, прекратится ли наступление
commentss НОВОСТИ Все новости

У россиян большие потери под Авдеевкой – в ISW озвучили прогноз, прекратится ли наступление

Аналитики ISW утверждают, что РФ перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери

сегодня, 08:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россияне несут большие потери в живой силе и технике недалеко от Авдеевки. Но это не останавливает противника. Российское командование продолжает перебрасывать дополнительные войска на Авдеевское направление. Следовательно, враг не отказался от цели – окружить и захватить город. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

У россиян большие потери под Авдеевкой – в ISW озвучили прогноз, прекратится ли наступление

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, последний массированный штурм позиций ВСУ вблизи Авдеевки произошел 19-20 октября. Тогда оккупанты не сумели достичь желаемого успеха, понесли большие потери и были вынуждены отступить, но не отказаться от цели продолжать штурмы спустя какое-то время.  


Аналитики пишут, исходят из заявлений российских военкоров 22 октября обстановка на Авдеевском направлении не потерпела существенных изменений. Скорее всего, предполагают в ISW, россияне используют паузу для подготовки новых штурмов. 

Эксперты подчеркивают, исходят из тех проблем, которые сегодня возникли у россиян в ходе наступления на Авдеевку можно провести параллели с летним контрнаступлением ВСУ на южном направлении, где украинские силы также не сумели оперативно совершить глубокий прорыв, столкнувшись с рядом трудностей. 

Американские специалисты отмечают, что пока что сложно сказать, сумеют ли российские оккупанты проявить гибкость, адаптировавшись к новым реалиям, как это сделали украинцы, и продолжить наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне в последние две недели резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-22-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!