У россиян большие потери под Авдеевкой – в ISW озвучили прогноз, прекратится ли наступление

Россияне несут большие потери в живой силе и технике недалеко от Авдеевки. Но это не останавливает противника. Российское командование продолжает перебрасывать дополнительные войска на Авдеевское направление. Следовательно, враг не отказался от цели – окружить и захватить город. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, последний массированный штурм позиций ВСУ вблизи Авдеевки произошел 19-20 октября. Тогда оккупанты не сумели достичь желаемого успеха, понесли большие потери и были вынуждены отступить, но не отказаться от цели продолжать штурмы спустя какое-то время.

Аналитики пишут, исходят из заявлений российских военкоров 22 октября обстановка на Авдеевском направлении не потерпела существенных изменений. Скорее всего, предполагают в ISW, россияне используют паузу для подготовки новых штурмов.

Эксперты подчеркивают, исходят из тех проблем, которые сегодня возникли у россиян в ходе наступления на Авдеевку можно провести параллели с летним контрнаступлением ВСУ на южном направлении, где украинские силы также не сумели оперативно совершить глубокий прорыв, столкнувшись с рядом трудностей.

Американские специалисты отмечают, что пока что сложно сказать, сумеют ли российские оккупанты проявить гибкость, адаптировавшись к новым реалиям, как это сделали украинцы, и продолжить наступление.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне в последние две недели резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



