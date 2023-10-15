Почему именно сейчас Россия активизировалась на фронте – как может отреагировать Запад

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Кравцев Сергей
Россияне в последнюю неделю резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Наступление России. Фото: GETTY IMAGES
Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:
При этом, отмечает полковник, мы знали и знаем возможности противника, видим переброску резервов. И были готовы к таким атакам. Так что на каждое его действие украинские воины противопоставляют эффективное противодействие. И международные эксперты совершенно верно говорят, что агрессор, несмотря на задействование внушительных сил и средств, имеет мизерное продвижение при огромных потерях, акцентирует Влад Волошин.
По словам полковника, в отличие от противника, ВСУ не применяют тактику "мясных штурмов". Каждое наше действие детально спланировало, исходя из имеющихся сил и средств на том или ином направлении.
Полковник высказал надежду, что международная поддержка Украины возрастет, мы получим дополнительные и новые образцы вооружений.
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что резкая активизация российской оккупационной армии на фронте, особенно в районе Авдеевки, связана с желанием накануне традиционно не располагающего к наступлениям осенне-зимнего периода уйти "на паузу" (как они рассчитывают) с максимальными информационными дивидендами.
По мнению Игоря Рейтеровича, такие действия агрессора не только не уменьшат, но даже усилят поддержку Украины со стороны партнеров. Ведь такая активизация россиян предоставляет нам дополнительные аргументы просить то или иное вооружение, которое позволит и остановить врага, и отбросить его, констатирует эксперт.
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