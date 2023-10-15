Почему именно сейчас Россия активизировалась на фронте – как может отреагировать Запад

Россияне в последнюю неделю резко активизировались на фронте. Идут массированные атаки на Авдеевку, а также на Лимано-Купянском направлении. И хоть в Институте изучения войны (ISW) отмечают, что агрессор не достиг значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы, а в Белом доме также считают прогресс оккупационных войск мизерным, ситуация явно осложнилась для Сил обороны Украины. О чём говорит нынешняя ситуация на фронте? Как события могут развиваться дальше, в том числе в ракурсе поддержки Украины со стороны союзников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Наступление России. Фото: GETTY IMAGES

ВСУ были готовы к новым атакам агрессора

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин рассуждает так:

и около Авдеевки Всё активизировалось именно сейчас, потому что впереди – период непогоды, когда из-за грязи продвижение той же боевой техники будет значительно затруднено". "Враг, действительно, имеет незначительные успехи на некоторых направлениях. В частности, в районе Купянска (Лимано-Купянское)

При этом, отмечает полковник, мы знали и знаем возможности противника, видим переброску резервов. И были готовы к таким атакам. Так что на каждое его действие украинские воины противопоставляют эффективное противодействие. И международные эксперты совершенно верно говорят, что агрессор, несмотря на задействование внушительных сил и средств, имеет мизерное продвижение при огромных потерях, акцентирует Влад Волошин.

"На примере той же Авдеевки видно, что россияне применяют массированные атаки с помощью бронетехники, ракетно-бомбовых ударов, действий разных групп пехоты. Но мы, подчеркиваю, были к подобному готовы. Потому и особых успехов у противника нет, – поясняет эксперт. – Тогда как на Бахмутском, Запорожском направлениях именно Силы обороны Украины проводят спланированные и согласованные действия, которые приводят к тому, что многоэшелонированная оборона противника начинается сыпаться".

По словам полковника, в отличие от противника, ВСУ не применяют тактику "мясных штурмов". Каждое наше действие детально спланировало, исходя из имеющихся сил и средств на том или ином направлении.

"Что касается прогнозов. Думаю, до наступления первых холодов, ситуация на фронте особо не изменится. Россияне будут бросать все резервы на направлениях, где, как им кажется, они могут достигнуть успеха. Станут шатать линию фронта не только в районах Купянска и Авдеевки, но и еще на некоторых направлениях. Но Силы обороны Украины готовы к этому, – уверяет собеседник "Комментариев". – Мы станем наносить контрудары, не прекращая наступательные действия в той же Запорожской области, а также на юге Бахмута. Не давая распорошить свои силы".

Полковник высказал надежду, что международная поддержка Украины возрастет, мы получим дополнительные и новые образцы вооружений.

"Те же дальнобойные ракеты, а со временем и авиацию натовского образца, – уточняет Влад Волошин. – И абсолютно прав генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда говорит, что самый короткий путь к справедливому миру – это оказание военной поддержки Украине ".

Украина может получить еще больше помощи от партнеров

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что резкая активизация российской оккупационной армии на фронте, особенно в районе Авдеевки, связана с желанием накануне традиционно не располагающего к наступлениям осенне-зимнего периода уйти "на паузу" (как они рассчитывают) с максимальными информационными дивидендами.

"Не с точки зрения даже неких серьезных успехов на фронте (для этого у оккупантов просто не хватает ресурсов), но – созданием соответствующей картинки, демонстрацией возможностей не только обороняться и отступать, но и – наступать. Это рассчитано в большей степени на внутреннего пользователя. Но в определенной мере – и на страны, которые поддерживают Украину, – отмечает эксперт. – Мол, смотрите, у РФ еще много ресурсов, она готова воевать практически бесконечно. А вы готовы?".

По мнению Игоря Рейтеровича, такие действия агрессора не только не уменьшат, но даже усилят поддержку Украины со стороны партнеров. Ведь такая активизация россиян предоставляет нам дополнительные аргументы просить то или иное вооружение, которое позволит и остановить врага, и отбросить его, констатирует эксперт.

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