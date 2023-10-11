Глава Пентагона дал ответ Зеленскому – что будет с помощью Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря ни на что США и дальше будут продолжать постоянные и непрерывные поставки всего необходимого вооружения для борьбы Украины против России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.
Владимир Зеленский и Ллойд Остин
Стоит отметить, что в ходе рабочего визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.
Во время встречи глава Пентагона заверил в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Он подчеркнул, что у США есть необходимые для этого ресурсы и возможности. Они остаются сфокусированными на поддержке Украины.
Остин также проинформировал президента о прогрессе в предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.
Зеленский поблагодарил министра за непреклонность оборонной и политической поддержки Украины со стороны США. Он в очередной раз отметил важность усиления украинской ПВО именно накануне зимнего периода.
Зеленский также поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи и проинформировал о неотложных нуждах украинской армии. В частности, он сделал акцент на важности снабжения фронтовой ПВО, систем РЭБ и артиллерийских снарядов.
Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с помощью Украине, если США переключатся на Израиль – каким может быть выход.
Обсуждения
Новости