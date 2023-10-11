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Глава Пентагона дал ответ Зеленскому – что будет с помощью Украине

Министр обороны США подчеркнул, что у его страны есть необходимые ресурсы и возможности и она останется сфокусированной на поддержке Украины

сегодня, 14:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря ни на что США и дальше будут продолжать постоянные и непрерывные поставки всего необходимого вооружения для борьбы Украины против России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

Глава Пентагона дал ответ Зеленскому – что будет с помощью Украине

Владимир Зеленский и Ллойд Остин

Стоит отметить, что в ходе рабочего визита в Бельгию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином и новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.


Во время встречи глава Пентагона заверил в продолжении устойчивых и непрерывных поставок всего необходимого вооружения для Украины. Он подчеркнул, что у США есть необходимые для этого ресурсы и возможности. Они остаются сфокусированными на поддержке Украины.

Остин также проинформировал президента о прогрессе в предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.

Зеленский поблагодарил министра за непреклонность оборонной и политической поддержки Украины со стороны США. Он в очередной раз отметил важность усиления украинской ПВО именно накануне зимнего периода.

"Зима — это большое испытание. Нам действительно нужна помощь партнеров для защиты критической инфраструктуры. ПВО — это не только военный вопрос. От этого зависит нормальность жизни, как будет работать экономика, как будут платиться налоги, которые идут на обеспечение потребностей армии, наша защита от российской агрессии. Также от этого зависит, сколько людей вернется в Украину из-за границы", — сказал он.

Зеленский также поблагодарил Вашингтон за новый пакет военной помощи и проинформировал о неотложных нуждах украинской армии. В частности, он сделал акцент на важности снабжения фронтовой ПВО, систем РЭБ и артиллерийских снарядов.

Также издание "Комментарии" сообщало – что будет с помощью Украине, если США переключатся на Израиль – каким может быть выход.




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Источник: https://www.president.gov.ua/news/u-bryusseli-prezident-ukrayini-zustrivsya-z-ministrom-oboron-86233
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