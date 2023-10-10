Что будет с помощью Украине, если США переключатся на Израиль – каким может быть выход

На фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

На Западе никто не заинтересован в открытии второго фронта

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли акцентирует, что следует разделять военную помощь США для Израиля и Украины.

"Договорная база между США и Израилем намного сильнее, чем между Штатами и Украиной, – поясняет он. – Те двухсторонние гарантии безопасности, которые обсуждают сейчас Вашингтон и Киев, разрабатываются именно по израильской модели. И мы видим, как оперативно, буквально в первые дни после атаки террористов ХАМАС, Израилю начала оказываться американская военная помощь. Это наглядный пример эффективности подобного двухстороннего сотрудничества в сфере безопасности".

Что касается выделения пакетов помощи Украине и Израилю, то, если их включат в единый законопроект (а, скорее всего, так и будет), это ускорит его принятие, уверен эксперт. И уберет трения между демократами и частью республиканцев.

"Пакетное голосование после избрания нового спикера Палаты представителей пройдет куда быстрее, т.к. США имеют обязательства по отношению к Израилю. При этом надо понимать, что израильское (еврейское) лобби в США куда сильнее, чем украинское. Тем более, сейчас весь мир шокирован ужасающими кадрами массовых убийств израильских мирных граждан. Это новость №1 в мировой повестке. Нет никакой так называемой усталости от этой войны (что имеет место касательно российско-украинской, на чем спекулируют популисты от обеих партий, особенно трамписты, блокирующие выделение новых пакетов военной помощи Украине). Ну, а пакетное голосование, как я уже отмечал, позволяет снять напряжение. Да еще и позволит продемонстрировать единство США", – поясняет Максим Яли.

В тоже время, продолжает он, если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа (что, похоже, вопрос практически решенный), а в результате ракетных ударов и блокады (отключение света, тепла, воды и так далее) в секторе Газа возникнет гуманитарная катастрофа, это может ударить уже по поддержке Израиля со стороны Запада.

"Сейчас такая поддержка – от США, Европы – очевидна. Там подчеркивается права Израиля на самооборону. Но если в результате его ответных действий погибнет множество гражданских уже в секторе Газа, критиков помощи Израилю станет больше. Прежде всего, в Европе. Но и Администрация Байдена будет вынуждена реагировать", – отмечает политолог.

Он акцентирует, что никто на Западе не заинтересован, чтобы второй фронт (теперь уже ближневосточный), провоцируемый осью зла в лице России и Ирана, был реально открыт.

"Учитывая риски перерастания конфликта из локального в глобальный, думаю, Запад сейчас использует рычаги давления на Израиль, призывая не идти на наземную операцию в секторе Газа. Или же настаивая, чтобы, если уж это неизбежно, всё произошло быстро и без массовых жертв среди гражданских", – считает Максим Яли.

Украине нужно стараться меньше зависеть от поставок из других стран

Политтехнолог Петр Охотин рассуждает так:

"Украине и украинцам нужно искать внутренний ресурс для того, чтобы не зависеть от поставок из других стран и не задаваться вопросом "Что с нами будет?". Сейчас у Сил обороны много наработок, которые при правильном масштабировании могут обеспечить, а иногда уже обеспечивают возможность избивать агрессора".

Международные новости – это прекрасно, отмечает эксперт. Но именно украинский опыт, теоретическая проработка реальных успехов и неудач, является нашим милитарным ноу-хау, военной смекалкой и конкурентным преимуществом, констатирует Петр Охотин.

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