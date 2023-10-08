В мире может вспыхнуть еще одна серьезная война: эксперты оценили вероятность

Идут вторые сутки после атаки ХАМАС на Израиль. Эскалация продолжается. Ливанская "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала атаковать юг Израиля. И израильский военно-политический кабинет ввел в действе пункт "40 алеф", что фактически означает признание состояния войны. Какие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Эскалация конфликта между Израилем и Сектором Газа

Точно можно забыть о договоре между Израилем и Саудовской Аравией

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос акцентирует, что наземная операция, на которую, похоже, решился Израиль, означает большое число жертв. И израильская власть, по его мнению, должна понимать возможные политические последствия.

"Многое будет зависеть от того, как тот же коллективный Запад во главе США будет готов к такого рода развитию событий – с очень плохой картинкой (масса разрушений и жертв). Это может ухудшить отношения тех, кто поддерживает Израиль, с Глобальным Югом. И вызвать серьезный кризис мирового масштаба", – отмечает эксперт.

По его мнению, точно можно забыть о договоре между Израилем и Саудовской Аравией, к чему всё шло последние месяцы. И это, акцентирует Игорь Семиволос, серьезно нарушает планы по созданию анти-иранской коалиции.

На Ближнем Востоке может вспыхнуть серьезная война. И эти риски будут учитывать глобальные игроки", – констатирует директор Центра Ближневосточных исследований. "Израильское общество, по понятным причинам, требует крови, решительности. Но ситуация осложняется тем, что к атакам на Израиль (теперь уже на юге) подключилась Хезболла (имеет репутацию "государства в государстве", де-факто вне контроля власти Ливана, поддерживается Ираном). А сам Иран заявил о полной поддержке такого рода атак

Есть ряд факторов, которые сдерживают Израиль от немедленной – резкой и жесткой – операции

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поделился таким мнением:

"Израиль явно застали врасплох. На него напали с воздуха (ракеты и дельтапланы), с земли и с моря. Силы, которые несли боевое дежурство и должны были находиться в высшей степени боеготовности, оказались к такому нападению не готовы. Когда в казармах захватывают спящих солдат, это говорит о многом. К подобному приводит недооценка противника, шапкозакидательские настроения. И это важно учитывать Украине, которая не всегда серьезно относится к российским войскам".

Также важно понимать, продолжает эксперт, что, когда находишься в зоне пересечения интересов основных геополитических игроков, нельзя расслабляться. Потому что не знаешь, когда и с какой стороны получишь удар.

"Попытался Израиль улучшить отношения с Саудовской Аравией, задумался о военной помощи Украине, посчитал, что из сектора Газа не может произойти нападения (раз уж он предоставляет туда электричество, дает рабочие места) – и ему "прилетело". Конфликт, основанный на религиозных и территориальных вопросах, если и решается, то – столетиями", – акцентирует Олег Стариков.

Он считает происходящее войной спецслужб, международных акторов — США, Великобритании, Ирана, РФ, ряда арабских стран, которые поддерживают Палестину (Катар, Египет, Турция). Плюс – Китай.

Такое пересечение интересов, уверяет эксперт, рано или поздно приводит к конфликту. Что мы сейчас и наблюдаем на Ближнем Востоке.

продлится более 7-10 дней, есть вероятность, что всё пойдет "вразнос". И война масштабируется. Затянув в себя всех международных акторов, которых я обозначил выше. Та же Хезболла, уже включившаяся в конфликт, куда сильнее, чем ХАМАС. При этом, что за одной, что за второй организацией стоит Иран", – поясняет Олег Стариков. "Если данный вооруженный конфликт (а Израиль назвал происходящее войной

По его словам, есть ряд факторов, которые сдерживают Израиль от немедленной – резкой и жесткой – операции.

Во-первых, полноценное ввязывание в войну ливанской Хезболлы. Во-вторых, заложники, которых в немало количестве (точное число неизвестно) захватили боевики ХАМАС.

который является союзником США вне НАТО. Но следует понимать, что американские военные склады опустели. Многое оттуда было направлено Украине. И военно-промышленный комплекс США на данный момент не в состоянии обеспечить масштабное пополнение запасов. А вывозить имеющиеся ресурсы — значит понижать уровень боеготовности США, на что они явно не готовы", – объясняет эксперт. "Хезболла уже предупредила, что в случае начала наземной операции армии Израиля в Газе, она начнет атаку со своей стороны. А ракетные удары, бомбардировки Газы могут привести к гибели заложников. Что, впрочем, пока не останавливает израильтян от такого рода "ответки". Большая война невыгодна и США. Ведь она может перерасти из локальной в региональную, а из региональной — в мировую. При этом президент Байден четко дал понять, что Штаты будут всячески поддерживать Израиль

Он обращает внимание на еще один важный момент. Действующая израильская власть пригласила оппозицию войти в правительство национального единства, учитывая уровень угроз.

"Перед смертельной угрозой должно быть объединение всех элит страны. Это путь к победе. Чему надо учиться украинской власти, которой давно следует пойти на объединение всех элит, а не пытаться и дальше править единолично", – уверен Олег Стариков.

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