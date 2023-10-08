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В мире может вспыхнуть еще одна серьезная война: эксперты оценили вероятность

Ситуация осложняется тем, что к атакам на Израиль подключилась Хезболла

сегодня, 15:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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Идут вторые сутки после атаки ХАМАС на Израиль. Эскалация продолжается. Ливанская "Хезболла", поддерживаемая Ираном, начала атаковать юг ИзраиляИ израильский военно-политический кабинет ввел в действе пункт "40 алеф", что фактически означает признание состояния войныКакие главные выводы можно сделать на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

В мире может вспыхнуть еще одна серьезная война: эксперты оценили вероятность

Эскалация конфликта между Израилем и Сектором Газа

Точно можно забыть о договоре между Израилем и Саудовской Аравией

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос акцентирует, что наземная операция, на которую, похоже, решился Израиль, означает большое число жертв. И израильская власть, по его мнению, должна понимать возможные политические последствия.


"Многое будет зависеть от того, как тот же коллективный Запад во главе США будет готов к такого рода развитию событий – с очень плохой картинкой (масса разрушений и жертв). Это может ухудшить отношения тех, кто поддерживает Израиль, с Глобальным Югом. И вызвать серьезный кризис мирового масштаба", – отмечает эксперт.

По его мнению, точно можно забыть о договоре между Израилем и Саудовской Аравией, к чему всё шло последние месяцыИ это, акцентирует Игорь Семиволос, серьезно нарушает планы по созданию анти-иранской коалиции.

"Израильское общество, по понятным причинам, требует крови, решительности. Но ситуация осложняется тем, что к атакам на Израиль (теперь уже на юге) подключилась Хезболла (имеет репутацию "государства в государстве", де-факто вне контроля власти Ливана, поддерживается Ираном). А сам Иран заявил о полной поддержке такого рода атакНа Ближнем Востоке может вспыхнуть серьезная война. И эти риски будут учитывать глобальные игроки", – констатирует директор Центра Ближневосточных исследований.

Есть ряд факторов, которые сдерживают Израиль от немедленной – резкой и жесткой – операции

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поделился таким мнением:

"Израиль явно застали врасплох. На него напали с воздуха (ракеты и дельтапланы), с земли и с моря. Силы, которые несли боевое дежурство и должны были находиться в высшей степени боеготовности, оказались к такому нападению не готовы. Когда в казармах захватывают спящих солдат, это говорит о многом. К подобному приводит недооценка противника, шапкозакидательские настроения. И это важно учитывать Украине, которая не всегда серьезно относится к российским войскам".

Также важно понимать, продолжает эксперт, что, когда находишься в зоне пересечения интересов основных геополитических игроковнельзя расслабляться. Потому что не знаешь, когда и с какой стороны получишь удар.

"Попытался Израиль улучшить отношения с Саудовской Аравией, задумался о военной помощи Украине, посчитал, что из сектора Газа не может произойти нападения (раз уж он предоставляет туда электричество, дает рабочие места) – и ему "прилетело". Конфликт, основанный на религиозных и территориальных вопросах, если и решается, то – столетиями", – акцентирует Олег Стариков.

Он считает происходящее войной спецслужб, международных акторов — США, Великобритании, Ирана, РФ, ряда арабских стран, которые поддерживают Палестину (Катар, Египет, Турция). Плюс – Китай.

Такое пересечение интересов, уверяет эксперт, рано или поздно приводит к конфликту. Что мы сейчас и наблюдаем на Ближнем Востоке.

"Если данный вооруженный конфликт (а Израиль назвал происходящее войнойпродлится более 7-10 дней, есть вероятность, что всё пойдет "вразнос". И война масштабируется. Затянув в себя всех международных акторов, которых я обозначил выше. Та же Хезболла, уже включившаяся в конфликт, куда сильнее, чем ХАМАС. При этом, что за одной, что за второй организацией стоит Иран", – поясняет Олег Стариков.

По его словам, есть ряд факторов, которые сдерживают Израиль от немедленной – резкой и жесткой – операции.

Во-первых, полноценное ввязывание в войну ливанской Хезболлы. Во-вторых, заложники, которых в немало количестве (точное число неизвестно) захватили боевики ХАМАС.

"Хезболла уже предупредила, что в случае начала наземной операции армии Израиля в Газе, она начнет атаку со своей стороны. А ракетные удары, бомбардировки Газы могут привести к гибели заложников. Что, впрочем, пока не останавливает израильтян от такого рода "ответки". Большая война невыгодна и США. Ведь она может перерасти из локальной в региональную, а из региональной — в мировую. При этом президент Байден четко дал понять, что Штаты будут всячески поддерживать Израилькоторый является союзником США вне НАТО. Но следует понимать, что американские военные склады опустели. Многое оттуда было направлено Украине. И военно-промышленный комплекс США на данный момент не в состоянии обеспечить масштабное пополнение запасов. А вывозить имеющиеся ресурсы — значит понижать уровень боеготовности США, на что они явно не готовы", – объясняет эксперт.

Он обращает внимание на еще один важный момент. Действующая израильская власть пригласила оппозицию войти в правительство национального единства, учитывая уровень угроз.

"Перед смертельной угрозой должно быть объединение всех элит страны. Это путь к победе. Чему надо учиться украинской власти, которой давно следует пойти на объединение всех элит, а не пытаться и дальше править единолично", – уверен Олег Стариков.

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