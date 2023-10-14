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Оккупанты пошли в атаку еще на одном направлении: ВСУ дают отпор

Враг пытается прорвать оборону украинских воинов, но тщетно, поделился руководитель пресс-службы Восточной группировки войск

сегодня, 11:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики интенсифицировали наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники отражают штурмы противника и наносят врагу потери. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Оккупанты пошли в атаку еще на одном направлении: ВСУ дают отпор

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг пытается прорвать оборону ВСУ на этом направлении, используя различные силы и средства, включая танки, артиллерию, авиацию и другое вооружение", — отметил Евлаш.


Читайте также на портале "Комментарии" — российское наступление на Авдеевку потерпело полный провал, несмотря на попытки россиян заявлять о своих успехах. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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