Оккупанты пошли в атаку еще на одном направлении: ВСУ дают отпор

Российские захватчики интенсифицировали наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Украинские защитники отражают штурмы противника и наносят врагу потери. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Враг пытается прорвать оборону ВСУ на этом направлении, используя различные силы и средства, включая танки, артиллерию, авиацию и другое вооружение", — отметил Евлаш.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское наступление на Авдеевку потерпело полный провал, несмотря на попытки россиян заявлять о своих успехах. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



