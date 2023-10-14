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В США ответили – действительно ли атака на Авдеевку провалилась

Независимые наблюдатели констатируют, что россияне не достигли никаких значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы

сегодня, 09:05 comments1030
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Кравцев Сергей
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Российское наступление на Авдеевку потерпело полный провал, несмотря на попытки россиян заявлять о своих успехах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США ответили – действительно ли атака на Авдеевку провалилась

Наступление России. Фото: GETTY IMAGES

Американские эксперты отмечают, что они проанализировали российские и украинские сообщения, в частности видео и фото с фронта, в ISW констатировали, что российские силы смогли немного продвинуться вперед к югу от Красногоровки и к юго-востоку от Первомайского, относящихся к Авдеевскому направлению. Россияне также заявили о захвате Авдеевского коксохимического завода, но ISW не нашло никаких доказательств этого.


"Продолжающиеся российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу вокруг города", – констатируют в ISW.

Со ссылкой на заявления российских "военкоров" и военных блогеров аналитики называют некоторые причины российских неудач. В частности украинские силы активно используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян. В то же время изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки. 

Один из российских "военкоров" Андрей Морозов ("Мурз") отметил, что российские силы могут "сжать периметр" вокруг Авдеевки, захватив территорию, где украинские силы не имели возможности построить надежные фортификации. Но его беспокоит, что подобный локальный успех, если он будет, российские генералы истолкуют как повод усилить наступательные усилия на Авдеевку. 

Такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут "биться о бетон, пока не закончатся", считает упомянутый аналитиками "Мурз".

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-13-2023
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