Чего добивается РФ новым обострением на фронте – какие перспективы у Украины

Россияне резко активизировали боевые действия на востоке Украины. Особенно жарко в районе Авдеевки. В свою очередь, ВСУ разрушили мост между Горловкой и Ясиноватой, ломая логистику оккупантов. Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Что можно сказать о ситуации на российско-украинском фронте и вокруг него на данный момент? Как и почему всё может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Стратегических побед противник вряд ли добьется

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников подчеркивает, что ситуация на фронте – очень динамичная. И, в зависимости от того, что происходит и может произойти, Генштаб корректирует те или иные планы.

Понятно, что пытаются оттяпать еще что-то в Харьковской области, не допустить нашего продвижения в Запорожской и Херсонской", – отмечает эксперт. "Россияне не оставляют попыток захватить Донецкую и Луганскую области в их админграницах. Тут ничего не поменялось с начала их вторжения. Такая себе – одна из идей фикс. Потому так убивались о Соледар и Бахмут, давили и давят на Купянском направлении. Потому так выгрызают позиции под той же Авдеевкой

Он напоминает, что Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления остаются горячими давно. Просто сейчас на ту же Авдеевку, действительно, начали давить с особым пристрастием.

"Думаю, основной удар россияне нанесут всё же на Купянско-Лиманском направлении, чтобы взять Купянск – серьезный железнодорожный узел. А в районе Авдеевки наносится скорее вспомогательный удар. Как и бойня за остатки Марьинки – не стратегическая, а скорее тактическая. Подтянув резервы, оккупанты могут активизироваться на Угледарском направлении. Попытаться выдавить нас с Работинского плацдарма в Запорожской области, с нынешних позиций на южном фланге в районе Бахмута", – прогнозирует Богдан Мирошников.

Скорее всего, считает он, противник не достигнет своих задач. Ни до реки Оскол не дойдет, ни Донетчину и Луганщину не захватит полностью. Но это, опять же, война. Всё очень динамично, прогнозы тут строить крайне сложно, акцентирует эксперт.

"Оперативно-тактического уровня успехи у россиян могут быть – продвижение на 10-15 км с захватом крупного узла нашей обороны. Тут есть риски для Авдеевки, Ямполя, Лимана, Боровой, Купянска. Но стратегических побед противник вряд ли добьется. И их нынешнее наступление захлебнется куда раньше, чем прошлое в районе Угледара и Бахмута. После чего фронт, как шутят бойцы, на какое-то время перейдет в состояние "недвижимости". Когда его линия особо не двигается ни в одну, ни в другую сторону. А после некоторой паузы мы перехватим инициативу и, усилившись с помощью западных вооружений (надеемся, к тому времени подоспеет уже авиация), будем эффективно деоккупировать свои территории. Сейчас же важно набраться терпения. И военным, отбивающим атаки противника, и гражданским, активно помогая фронту из тыла", – подчеркивает Богдан Мирошников.

Он отмечает, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, будто наступил чуть ли не завершающий период этой войны.

"Можно, конечно, и так сказать. Но надо уточнить, что этот этап, скорее всего, будет самым долгим. Растянется на годы. Выходом на международно признанные границы Украины образца 1991 года всё не закончится. Этот будет важный промежуточный результат. Но еще не победа, – уверен эксперт. – Далее надо будет думать, как сосуществовать с таким соседом как РФ. Если там не произойдет кардинальных перемен (падение путинского режима, демилитаризация), вряд ли прекратятся боевые действия в приграничной зоне. Вероятно, нас ожидают длительные взаимные обстрелы и обвинения в них, провокации и так далее. На самом деле, никто не знает, когда всё это может закончиться".

Украина имеет все шансы стать флагманом мировой системы глобальной безопасности

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает так:

важно продолжать активную дипломатическую работу, информационную, экономическую (санкции против РФ, развитие своего ВПК)". "Действия Сил обороны Украины являются профессиональными и эффективными. Как и действия высшего военно-политического руководства. Безусловно, никто не может точно назвать сроки окончания войны. Но уже понятно, что она перешла в длительную фазу. А потому параллельно с действиями украинских военных на фронте

По словам Катерины Коваль, анализ ситуацию в мире демонстрирует, что вопросы глобальной безопасности, укрепления обороны выходят на первое место практически везде.

Швеция – в процессе). Украина имеет все шансы стать флагманом новой мировой системы глобальной безопасности. Мы демонстрируем всему миру наиболее удачный и продуктивный пример действий против военной агрессии. Предлагаем стратегически выверенную формулу мира. Важно не снижать активность на всех фронтах,– считает эксперт. – Нет сомнений, что мы победим. Это вопрос времени и, к сожалению, жертв". "После широкомасштабного вторжения РФ в Украину, многие начали обновлять систему безопасности, стремиться стать частью НАТО (Финляндия уже туда вошла

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