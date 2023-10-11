Почему россияне резко пошли в атаку на Авдеевку: в США назвали причину

Российские войска 9 октября начали локализованные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западнее Орехова на западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью отвести украинские силы от района Работино. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"Украинский Генштаб подтвердил, что до трех российских батальонов совершили атаку в направлении Авдеевки, и ISW наблюдала кадры боев в этом районе, но ISW не наблюдала никаких подтверждений российских продвижений на момент написания этой статьи", — говорится в отчете.

Отмечается, что российские наступательные операции в районе Авдеевки имеют целью окружение украинских войск в Авдеевке и захват города.

В то же время, как отмечают в ISW, успешное окружение Авдеевки, одного из наиболее сильно укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем Россия сейчас выделяет на направлении Авдеевка-Донецк. В целом российские войска развернули здесь силы армейского корпуса "ДНР" и дополнительные добровольческие формирования, которые "в значительной степени пострадали от командной культуры и напряженности с регулярными российскими частями". Кроме того, ISW не заметила никакого недавнего усиления Россией этого направления.

"Российские войска также проводили жесткие наступательные операции для относительно минимальных территориальных достижений вблизи Авдеевки в течение последних полутора лет войны, и российское военное командование, вероятно, осознает, что попытка захватить Авдеевку потребует больше и более качественных подразделений, чем на данный момент развернуто в этом районе", — отмечают аналитики.

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