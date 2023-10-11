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Почему россияне резко пошли в атаку на Авдеевку: в США назвали причину

Россияне пытаются окружить Авдеевку, но, как отмечают аналитики, вряд ли это им удастся с имеющимися в этом районе силами

сегодня, 08:05 comments1169
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Кравцев Сергей
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Российские войска 9 октября начали локализованные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западнее Орехова на западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью отвести украинские силы от района Работино. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Почему россияне резко пошли в атаку на Авдеевку: в США назвали причину

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"Украинский Генштаб подтвердил, что до трех российских батальонов совершили атаку в направлении Авдеевки, и ISW наблюдала кадры боев в этом районе, но ISW не наблюдала никаких подтверждений российских продвижений на момент написания этой статьи", — говорится в отчете.


Отмечается, что российские наступательные операции в районе Авдеевки имеют целью окружение украинских войск в Авдеевке и захват города.

В то же время, как отмечают в ISW, успешное окружение Авдеевки, одного из наиболее сильно укрепленных районов линии фронта в Донецкой области, вероятно, потребует больше сил, чем Россия сейчас выделяет на направлении Авдеевка-Донецк. В целом российские войска развернули здесь силы армейского корпуса "ДНР" и дополнительные добровольческие формирования, которые "в значительной степени пострадали от командной культуры и напряженности с регулярными российскими частями". Кроме того, ISW не заметила никакого недавнего усиления Россией этого направления.

"Российские войска также проводили жесткие наступательные операции для относительно минимальных территориальных достижений вблизи Авдеевки в течение последних полутора лет войны, и российское военное командование, вероятно, осознает, что попытка захватить Авдеевку потребует больше и более качественных подразделений, чем на данный момент развернуто в этом районе", — отмечают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты начали наступление по всему восточному фронту. Противник перешел к активным наступательным действиям. Больше всего под массированным вражеским огнем оказалась Авдеевка. Появилась реакция президента Владимира Зеленского на происходящее.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-10-2023
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