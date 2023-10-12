Буданов дал прогноз, когда закончится война

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, сколько еще может продолжаться война против России. По его словам, у России есть ресурсы для ведения войны до 2026 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания УП.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

На вопрос журналистов по поводу того, сколько может длиться война, Буданов настоял опираться на факты и дал прогноз, когда у России закончится один из важных ресурсов.

"По оценке экономики без особых проблем Россия может ее себе позволить до 2025 года. По количеству техники — до 2026 года максимум", — рассказал Буданов.

Вместе с тем, технику следует восстанавливать, поэтому глава ГУР считает, что "мы выходим с вами где-то на 2025 год". По словам Буданова, Россия воюет мобилизованными и испытывает нехватку вооружений и боеприпасов. Однако человеческого ресурса для войны в Кремле еще много.

На уточняющий вопрос, что Россия может восполнить свой недостаток военной техники через Северную Корею и Иран Буданов отметил, что расходы значительно больше, чем возможность их производить.

"Все равно вы должны понимать, что совокупные расходы вооружения боеприпасов гораздо больше, чем то, что можно произвести. Как нам с нашими союзниками, так и им с их союзниками" – рассказал Буданов.

Руководитель ГУР говорит, что мир не был готов к такой интенсивной войне, поэтому все страны теперь постараются нарастить свои военные арсеналы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Буданов рассказал о спецоперации ГУР из-за которой у Кремля был шок.

Также "Комментарии" писали, что украинская разведка объяснила ситуацию с военными в жилых зонах.



