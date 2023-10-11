Россия впервые пошла так массово в наступление: в ВСУ рассказали, какой город держит оборону

Российские захватчики и раньше предпринимали попытки атаковать Авдеевку, пытались обойти город с флангов, но настолько массированных атак за время полномасштабного вторжения еще не было. Украинские защитники уже подбили более 60 единиц техники противника. Такого еще ни разу не было на этом направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"Ситуация остается очень напряженной. Действительно, вчера они массированно пошли в наступление. Примерно с 3-х начались массированные обстрелы позиций вокруг города. И с севера, и с юга и саму "промку" также начали крыть", — отметил военный.

По словам Барабаша, ближе где-то к 5:30-6:00 начали бить по городу. Большими силами россияне вчера штурмовали, для этого были использованы десятки единиц бронированной техники, однако ВСУ уже сожгли значительную часть.

Также защитник уточнил, что оккупанты вчера бросили в атаку под 2000 личного состава. Ситуация на этом направлении до сих пор очень непростая.

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