Действительно ли началось обострение на фронте – как это связано с войной на Ближнем Востоке

На фоне резкой активизации россиян на востоке, особенно в районе Авдеевки, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что наступил завершающий период этой войны. Также стало известно, что Зеленский впервые примет участие в заседании формата "Рамштайн". О чем говорит эскалация на российско-украинском фронте? Связано ли это с обострением на Ближнем Востоке? Следует ли ожидать прорывных военных решений от наших партнеров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

На фронте видим лишь встречные бои на нескольких направлениях

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассуждает следующим образом:

"Заявление Зеленского, что это последний, решающий этап войны, можно было применить и к событиям июня, когда началось наше контрнаступление. И к событиям, которые могут произойти позже. То, что Зеленский пытается как-то артикулировать, мобилизовать общество – это интересная история. Но на фоне проигранной информационной кампании по мобилизации это выглядит гротескно".

Что касается нынешней ситуации на фронте, по словам эксперта, мы видим лишь встречные бои на нескольких направлениях и контратаки тактического уровня. По его словам, ничего не выходит за удары двух-трех бригад на отдельных участках. Мы ведем наступательные действия на Запорожском и Херсонском направлениях, противник пытается там контратаковать. Есть восток, где больше атакуют именно россияне. Но, подчеркивает Николай Мельник, это наступления именно тактического уровня. Не по всему фронту. Локально. А потому, считает он, Украина с этим справится.

"Решение Зеленского впервые принять участие в заседании "Рамштайна" может быть связно с тем, что прошлый министр обороны Резников плотно ассоциировался с этим форматом. И это, вероятно, вызвало определенную ревность в Офисе президента, где не хотят повторения подобной ситуации уже с новым главой МО – Умеровым. На самом деле, не имеет никакого значения, будет там президент Украины или нет. Ведь "Рамштайн" — это платформа, на которой встречаются министры обороны стран НАТО и партнеров, согласуя графики передачи вооружений Украине. Мы что-то просим, нам что-то дают (или не дают). С дипломатической точки зрения участие Зеленского повысит уровень "Рашмтайна", но с практической — никаких перемен ожидать не стоит", – считает эксперт.

Он не видит прямой зависимости между действиями россиян в Украине и палестинцев касательно Израиля. При этом считает, что можно говорить о неких стратегиях.

Из Сената звучат верные тезисы о том, что помогать надо не по чуть-чуть, а — максимально. Давая союзникам возможность победить, а не просто не проиграть. Это проговаривают как демократы, так и республиканцы. Не знаю, какие планы имела Россия, поддерживая ХАМАС но ситуация сейчас сыграла против нее", – говорит Николай Мельник. "Россия давно сделала ставку на дестабилизацию. Где угодно. В том числе на Ближнем Востоке. В Африке. В Европе. Чтоб те же европейцы концентрировались, прежде всего, на своих проблемах (а любой конфликт порождает их немало, в том числе – волны беженцев). В то же время — США заняли очень правильную позицию, считая, что следует помогать по максимуму и Украине, и Израилю

Он надеется, что события на Ближнем Востоке подтолкнут Запад к оказанию большей помощи Украине — и военной, и финансовой.

то сейчас, когда палестинцы актуализировали историю военных преступлений, совершая действия во многом схожие с тем, что РФ творит в Украине наши союзники вспомнили Бучу и не только. И начал побеждать тезис о необходимости увеличения помощи для адекватного противостояния терроризму – как со стороны ХАМАС, так и со стороны РФ", – констатирует эксперт. "Если в последнее время в тех же Штатах колебались

РФ сделала ставку на создание конфликтов в разных точках мира

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин не исключает, что активизация россиян на ряде участков фронта отчасти может быть связано с тем, что мировое внимание расфокусировано. Сосредоточившись, прежде всего, на ситуации с Израилем.

на ускорении предоставления долгожданных истребителей F-16, обучение на которых уже проходят украинские пилоты. Положительные решение партнеров в данном ракурсе должны продемонстрировать, что российские меседжи (в стиле на фоне Израиля об Украине вскоре забудут не работают. Есть как Израиль, так и Украина. И страны Запада одинаково поддерживают нас. И присутствие Зеленского на мероприятиях в Брюсселе в этом смысле показательно", – уверен политолог. "Показательно, что на этом фоне Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Брюссель, чтобы впервые принять участие в заседании "Рамшатайн". Понятно, что будет сосредоточение на усилении нашей ПВО/ПРО

Нет сомнений, продолжает он, что РФ сделала ставку на создание конфликтов в разных точках мира, чтобы отвлечь внимание от российско-украинской войны. Как нет сомнений и в том, отмечает Алексей Якубин, что Запад это понимает, видя координацию действий РФ, Ирана и Китая.

Украине крайне важно продолжать получать поддержку от союзников

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ поделился таким комментарием:

чтобы активизировать свои атаки на Украину. Воспользовавшись тем, что внимание США и Европы сфокусировано на Израиле и секторе Газа, на возможном расширении конфликта". "Действительно, происходит определенная геополитическая накладка. И Россия будет максимально использовать обострение в Израиле

Именно поэтому, считает эксперт, РФ активизировала наступательные действия на том же Авдеевском направлении.

"Украине крайне важно, чтобы союзники продолжали нам оказывать не только военную, но и финансовую помощь. Иначе мы не сможем соблюдать плюс-минус паритет в расходах на оборону с Россией, которая намерена в следующем году потратить на армию 100 млрд долларов. А нам для относительно паритета нужно потратить на оборону хотя бы половину такой суммы. Самостоятельно мы такое не потянем. Потому и нуждаемся в поддержке со стороны партнеров – финансовой и военной технической", – поясняет Алексей Кущ.

По его мнению, важно усиливать акценты именно на этом. Россия выигрывает по ресурсам, по количеству человек. Победить мы способны исключительно за счет технологического перевеса. А обеспечить его нам может только Запад, обладающий соответствующими вооружениями.

президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прибыл в Бельгию, где в Брюсселе впервые принял участие в заседании формата "Рамштайн". Обычно это происходило на уровне министров обороны. Но прибытие украинского лидера позволяет надеяться, что мы сможем добиться не только сохранения, но и расширения международной помощи для эффективного противостояния российской агрессии", – отмечает эксперт. "Потому включилась такая тяжелая артиллерия в виде дипломатии. После визита в Румынию

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