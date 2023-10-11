Что общего между войной в Израиле и Украине – какие решения должен принять Запад

В среду, 11 октября, на пятые сутки после атаки ХАМАС, Израиль атакуют уже с трех сторон (Палестина, Ливан, Сирия), а его вооруженные силы (ЦАХАЛ) получили приказ полностью уничтожить ХАМАС. Сектор Газа находятся под мощными ударами, а наземная операция израильтян там, похоже, вопрос времени. В эскалации на Ближнем Востоке явно прослеживается не только иранский, но и российский след. И Украина постоянно делает на этом акценты. Как ситуация может развиваться дальше? Почему пожары войны, вспыхивают в последнее время слишком часто? Можно ли считать, что это не локальное, а глобальное явление, на которое пришел черед реагировать более жестко, чем реагировал ранее тот же коллективный Запад? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нападение ХАМАС на Израиль. Фото: из открытых источников

Следует принимать комплексные решения по спонсорам террористических организаций

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поясняет:

Проблема наземной операции заключается в том, что сектор Газа – довольно небольшая по нашим, украинским, меркам территория (360 квадратных км, примерно в два раза меньше Киева), на которой, по разным оценкам, проживает до 2,5 млн человек. Из-за высокой плотности застройки там проводить наземную операцию (заводить технику, вести городские бои) крайне сложно. Будет огромное количество жертв. И среди палестинского населения, и среди израильских солдат". "Израиль решился на наземную операцию, просто перед этим старается ракетно-бомбовыми ударами уничтожить максимально командные пункты ХАМАС, склады, тоннели, которыми изобилует сектор Газа. По возможности – руководство террористов

Поэтому, продолжает эксперт, ЦАХАЛ старается сейчас максимально обезопасить себя дальними ударами. А потом уже начнет наземную операцию, акцентируя, что готов полостью уничтожить ХАМАС.

"Что касается атаки с разных сторон – ливанская Хезболла и прочие, пока нет полноценной атаки. Есть минометные обстрелы, фрагментарные проникновения ДРГ. Но не более, – отмечает Борис Тизенгаузен. – На этом фоне поступают сообщения, что США направили в те края авианесущую группу. Есть надежда, что она охладит некоторые горячие головы…".

По словам эксперта, лидеры Хезболлы, как и лидеры ХАМАСа, проживают в довольно элитных районах Ливана и сектора Газа. И достать их там не составляет труда. Также надо понимать, акцентирует он, что обе эти террористические группы – прокси-формирования. Они не самостоятельны. Не они решают – начинать большую войну или нет.

И, если не решить вопрос именно со спонсорами, можно сколько угодно уничтожать исламистские радикальные военизированные организации. Но на их месте, как грибы, будут вырастать новые. Потому следует кардинально решать вопрос с представителями оси зла – Ираном, РФ, Северной Кореей Путин запустил процесс войн по всему миру. Всё, что происходит в последнее время – отголоски той войны, которую начал путинский режим, вторгшись в Украину, – уверен Борис Тизенгаузен. – Следует принимать комплексные решения по спонсорам террористических организаций, по диктаторским режимам, которые пытаются обрушить действующий миропорядок, насадив вместо него свое понимание "миропорядка", основанного не на силе права, а на праве силы". "Тут всем заправляют те, кто их спонсирует. Речь, прежде всего, идет об Иране

Россия сделала ставку на отвлечение внимания от Украины

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, если отбросить эмоции, бушующие по поводу жестокости боевиков группировки ХАМАС относительно мирного населения израильских городов и кибуцев, то следует обратить внимание на слаженность действий террористов. Атаки одновременно с воздуха, воды и суши были синхронизированы с масштабной кибератакой на центры управления бригадами и воинскими частями армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Весьма похоже, что Россия, действительно, помогала ХАМАС, сделав ставку на отвлечение внимания от Украины эскалацией на Ближнем Востоке", – считает эксперт. "Поэтому маловероятно, что ХАМАС спланировал и реализовал нападение на Израиль самостоятельно. Его нынешняя тактика – штурмовые действия, сброс боеприпасов с БПЛА, пересечение границы с помощью парапланов, очень напоминает российский почерк. Есть сообщения, что в подготовке палестинских воинов участвовали боевики российской ЧВК "Вагнер". К тому же, на многочисленных видео мы видим, что хамасовцы используют современное оружие российского производства. Еще неожиданное совпадение – нападение ХАМАС на Израиль было синхронизировано с массированными атаками российских войск на Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях. Плюс резко – обострилась ситуация в районе Авдеевки

Она также обращает внимание, что российская пропаганда открыто или завуалированно поддерживает террористов ХАМАС в противостоянии с Израилем.

Но, понятно, что ситуация усложнилась, – констатирует Светлана Кушнир. – Наша основная задача – отбивать российские атаки, которые вряд ли случайно усилились именно сейчас. Нельзя давать оккупационным войскам продвигаться вперед. Скорее всего, нам придется сейчас заняться больше стратегической обороной, а не наступлением, понимая, что могут быть перебои с поставками вооружений из-за того, что происходит на Ближнем Востоке... В данной ситуации еще важнее становятся украинские предложения касательно нового глобального плана мировой безопасности. Они должны быть приняты как можно скорее, став основной будущей мировой архитектуры безопасности". "Ближний Восток находится в состоянии вспыхивания возможной большой войны. При таком раскладе Западу будет крайне сложно оказывать помощь на два фронта – Украине и Израилю. Надеемся, что перебоев с поставками вооружений и боеприпасов не будет (и из США по этому поводу идут ободряющие сигналы ).

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