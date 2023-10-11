Россия имеет связь с ХАМАС: у Зеленского состоялся откровенный разговор с Нетаньяху

На сегодняшний день украинские разведывательные службы имеют неопровержимые факты, которые указывают, что Москва прямо поддерживает ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью французскому каналу "France 2" заявил президент Владимир Зеленский. Он уточнили, что во время телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху детально проинформировал его о таких связях россиян с террористами.

Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху. Фото: из открытых источников

"Россия так или иначе поддерживает операции ХАМАС. Для наших спецслужб это очевидно. У нас есть все подсказки, которые заставляют нас считать, что Россия способствует определенным террористическим операциям", — заявил президент.

Он подчеркнул, это не стало чем-то новым или неожиданным, ведь это далеко не первый случай, когда Кремля поддерживает террористические движения. Подобное Москва уже делала в Сирии, а также в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" – Владимир Зеленский отреагировал на усилившиеся атаки России на востоке Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – идут пятые сутки после атаки ХАМАС на Израиль, что фактически положило начало новой войне на Ближнем Востоке. В происшедшее явно виден российский след, на чем акцентирует президент Украины Владимир Зеленский. Он также отмечает, что по Израилю ударила террористическая организация (ХАМАС), а по Украине – террористическое государство (РФ). Параллели между этими войнами видят и в США. Недаром в Пентагоне придерживаются мнения, что следует помогать как Украине, так и Израилю. Соучастником нападения на Израиль называют и Иран (помогающий РФ в войне против Украины), правда, в США признали, что не имеют четких доказательств, указывающих на прямое участие Тегерана в атаках, осуществленных ХАМАС. Какие выводы из ситуации должны сделать Украина и ее союзники? Каким должен быть ответ цивилизованного мира на пожары войны, которые разжигают то Москва, то Тегеран, то они вместе? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



