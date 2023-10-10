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Ад на земле: Россия пытается прорвать фронт

Массированная атака российской артиллерии и авиации на Авдеевку, которую рашистам не удается взять не первый год

сегодня, 17:37
Автор:
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Константин Куликов
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Армия России пытается прорвать украинский фронт в районе Авдеевки – сегодня она наносит массированное артиллерийское и авиационное поражение в районе этого города. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ад на земле: Россия пытается прорвать фронт

Авдеевка сейчас. ФОТО - Национальная полиция

"Наша Авдеевка под массированными ударами российской артиллерии и авиации. Террористы бьют по городу, жилым домам. Тактика террора и геноцида – это инструмент российской армии", – заявляет Андрей Ермак.


Его слова совпадают с информацией из рашистских пабликов, утверждающих, что на этом участке фронта россияне начали наступательную операцию. Попытки продвижения вражеской пехоты поддерживает работа российской авиации и артиллерии, использующей полуторатонные фугасные бомбы.

Напомним, что на этом участке фронта Силами обороны Украины еще в 2014-2015 годах была создана глубоко эшелонированная оборона с помощью железобетонных, глубоко углубленных укреплений. Многочисленные попытки штурмов этих укреплений весной 2022 года и позже не дали противнику никаких существенных результатов, наоборот — здесь он понес многочисленные потери, в том числе из 1 и 2 армейских корпусов, которые формировались из населения оккупированных частей Донбасса.

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