logo

BTC/USD

27188.68

ETH/USD

1573.80

LTC/USD

62.68

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Столтенберг назвал, какая основная помощь будет Украине от НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Столтенберг назвал, какая основная помощь будет Украине от НАТО

Генсек НАТО объявил, какую поддержку Украина получит в войне против России от альянса.

сегодня, 11:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основная поддержка Украины от стран НАТО будет касаться противовоздушной обороны, включая артиллерию и боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Столтенберг назвал, какая основная помощь будет Украине от НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг выступил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Брюсселе, где озвучил основную помощь от НАТО.


"Противовоздушная оборона имеет решающее значение для защиты городов, экономики, критической инфраструктуры Украины", — сказал Столтенберг и добавил, что "это помогает им помогать самим себе, потому что тогда экономика может функционировать".

По словам генсека НАТО, в таком случае Украина сможет работать, а украинцы будут производить и торговать как нормальная страна. Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что в таком случае Украина увеличит свою способность самостоятельно обеспечивать себя для войны против России, в том числе и боеприпасами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал цели, за которые воюет Россия и Украина. По словам Столтенберга между странами есть значительные отличия. Украина воюет за свободу и свое будущее, тогда как Российская Федерация борется за "имперский бред".

Также "Комментарии" писали, что СМИ раскрыли проблемы украинских военных во время учений в странах НАТО. Согласно информации от французского издания Le Monde, проблемы возникают уже на уровне перевода. Когда инструкции от натовских военных неправильно переводят для украинских бойцов. Кроме того, украинские военные жалуются, что у инструкторов НАТО нет опыта настоящих боевых действий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/oct/11/russia-ukraine-war-live-nato-defence-ministers-to-meet-in-brussels-ukrainian-drones-shot-down-over-bryansk-russia-says
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!