Столтенберг назвал, какая основная помощь будет Украине от НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основная поддержка Украины от стран НАТО будет касаться противовоздушной обороны, включая артиллерию и боеприпасы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг выступил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Брюсселе, где озвучил основную помощь от НАТО.

" Противовоздушная оборона имеет решающее значение для защиты городов, экономики, критической инфраструктуры Украины", — сказал Столтенберг и добавил, что "это помогает им помогать самим себе, потому что тогда экономика может функционировать".

По словам генсека НАТО, в таком случае Украина сможет работать, а украинцы будут производить и торговать как нормальная страна. Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что в таком случае Украина увеличит свою способность самостоятельно обеспечивать себя для войны против России, в том числе и боеприпасами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал цели, за которые воюет Россия и Украина. По словам Столтенберга между странами есть значительные отличия. Украина воюет за свободу и свое будущее, тогда как Российская Федерация борется за "имперский бред".

Также "Комментарии" писали, что СМИ раскрыли проблемы украинских военных во время учений в странах НАТО. Согласно информации от французского издания Le Monde, проблемы возникают уже на уровне перевода. Когда инструкции от натовских военных неправильно переводят для украинских бойцов. Кроме того, украинские военные жалуются, что у инструкторов НАТО нет опыта настоящих боевых действий.