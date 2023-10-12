Что задумали россияне под Авдеевкой – почему активно наступают: в ISW раскрыли детали

Россияне под Авдеевкой демонстрируют способность учиться и применять тактические уроки на поле боя, однако, несмотря на это, они вряд ли смогут добиться широкого оперативного успеха в этом районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

Война в Украине. Фото: Getty Image

"Текущие локализованные российские наступательные операции вблизи Авдеевки, вероятно, демонстрируют способность российских войск изучать и применять тактические уроки на поле боя в Украине ... российские источники отметили успехи России в этом районе и очертили несколько адаптаций, которые позволяют предположить, что российские войска применяют уроки, усвоенные во время операций на юге Украины, на других участках фронта", — отмечают аналитики.

В частности, российские командиры заявляют, что российские войска уделяют значительное внимание контрбатарейной борьбе, используют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ведут артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют "четкое взаимодействие" между командованием, штурмовыми группами, аэроразведкой и элементы артиллерии.

Как отмечают аналитики, это предположение заслуживает внимания, поскольку российские источники ранее подчеркивали эти тактические адаптации как на сильной стороне обороны России против украинского контрнаступления на юге Украины. Кроме того, большинство российских сил, которые сейчас воюют в районе Авдеевки, вероятно, являются элементами 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР". Сообщения российских военкоров о том, что подразделения в этом районе демонстрируют эффективную связь, могут свидетельствовать о том, что силы "ДНР" несколько облегчили свою интеграцию в регулярные российские силы и извлекли уроки из предыдущих неэффективных и неудачных атак в районе Авдеевки, отмечают в ISW.

В то же время американские аналитики утверждают, что эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил. Отмечается, что российские войска сосредоточены к юго-западу от Авдеевки, не завершив оперативное окружение населенного пункта, и им будет трудно это сделать. Авдеевка также является хорошо укрепленным и защищенным украинским опорным пунктом, что затруднит возможность российских войск приблизиться к населенному пункту или полностью его захватить. Кроме того, российские силы уже контролируют сегменты критической трассы N20 Донецк – Константиновка – Краматорск – Славянск и другие маршруты, которые пролегают вблизи Авдеевки, поэтому гипотетический захват Авдеевки не откроет новых путей продвижения к остальной Донецкой области.

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