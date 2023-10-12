На Донбассе разрушен важный для россиян мост (ФОТО)

Важный для россиян мост на трассе между оккупированными Горловкой и Ясиноватой Донецкой области был разрушен. В сети публикуют кадры последствий. Как передает портал "Комментарии", фото появились в Telegram-канале "Типичный Донецк".

Мост между Горловкой и Ясиноватой разрушен

Так называемый "мэр" оккупированного города Ясиноватая Дмитрий Шевченко заявил, что мост якобы разрушит украинские военные. При этом украинское командование пока не комментирует ситуацию.

На опубликованных в сети фотоснимках видно, что мост на трассе между Горловкой и Ясиноватой полностью разрушен. При этом на видео слышны взрывы и обстрелы.

Стоит отметить, что этим коротким маршрутом российские оккупанты пользовались для относительно быстрого проезда из временно оккупированной Горловки в оккупированный Донецк. Кроме того, Ясиноватая расположена вблизи Авдеевки, где оккупанты значительно активизировались и пошли в штурмовые атаки.

Читайте также на портале "Комментарии" – на фоне резкой активизации россиян на востоке, особенно в районе Авдеевки, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что наступил завершающий период этой войны. Также стало известно, что Зеленский впервые принял участие в заседании формата "Рамштайн". О чем говорит эскалация на российско-украинском фронте? Связано ли это с обострением на Ближнем Востоке? Следует ли ожидать прорывных военных решений от наших партнеров? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – диверсионная разведывательная группа оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, российские военные отошли с потерями.



