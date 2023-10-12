Россияне пытались прорваться через границу Украины – в какой области пытались зайти

Диверсионная разведывательная группа оккупантов пыталась прорваться через границу Украины в Сумской области и попасть на объект критической инфраструктуры. Получив отпор, российские военные отошли с потерями. Как передает портал "Комментарии", такое сообщение у себя Telegram-канале опубликовал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Российская ДРГ зашла в Сумскую область. Фото: Getty Images

"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту, бойцы бригады территориальной обороны, выполняющие задачи в районе Сумской территориальной общины, была обнаружена диверсионная разведывательная группа противника из 8 человек", — сообщил Сергей Наев.

Он уточнил, российские диверсанты пересекли государственную границу Украины и пытались прорваться к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры. Украинские защитники, увидев продвижение сил противника, ударили по непрошенным гостям из минометов и артиллерии. Понеся боевые потери диверсантам ничего другого не осталось, как отойти в сторону государственной границы.

"Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют", – констатировал Наев.

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