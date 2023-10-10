Российские оккупанты начали наступление по всему восточному фронту. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

Россия перешла в наступление

"По всему восточному фронту противник перешел к активным наступательным действиям, сейчас ваша поддержка особенно нужна украинским солатам", — написал он в соцсетях.

Напомним, что ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о многочисленных авиаударах и артналетах противника в районе Авдеевки.

"Наша Авдеевка под массированными ударами российской артиллерии и авиации. Террористы бьют по городу, жилым домам. Тактика террора и геноцида – это инструмент российской армии", – заявляет Андрей Ермак.



Его слова совпадают с информацией из рашистских пабликов, утверждающих, что на этом участке фронта россияне начали наступательную операцию. Попытки продвижения вражеской пехоты поддерживает работа российской авиации и артиллерии, использующей полуторатонные фугасные бомбы.

Напомним, что на этом участке фронта Силами обороны Украины еще в 2014-2015 годах была создана глубоко эшелонированная оборона с помощью железобетонных, глубоко углубленных укреплений. Многочисленные попытки штурмов этих укреплений весной 2022 года и позже не дали противнику никаких существенных результатов, наоборот — здесь он понес многочисленные потери.

Тем временем, стало известно, что Россия знала, что ХАМАС готовился напасть на Израиль. Украинской разведке известно, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом.

Россия может совершить нападение на страны Балтии. Кулик не считает сценарий нападения РФ на страны Балтии маловероятным.

А СМИ сообщают о массовых убийствах, совершенных ХАМАС. СМИ сообщают о страшной находке в кибуце Кфар-Аза, который был захвачен террористами ХАМАС.