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Россия перешла в наступление

О наступлении противника сообщил начштаба "Азов"

сегодня, 20:28 comments1233
Автор:
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Константин Куликов
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Российские оккупанты начали наступление по всему восточному фронту. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

Россия перешла в наступление

Россия перешла в наступление

"По всему восточному фронту противник перешел к активным наступательным действиям, сейчас ваша поддержка особенно нужна украинским солатам", — написал он в соцсетях.


Напомним, что ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о многочисленных авиаударах и артналетах противника в районе Авдеевки.

"Наша Авдеевка под массированными ударами российской артиллерии и авиации. Террористы бьют по городу, жилым домам. Тактика террора и геноцида – это инструмент российской армии", – заявляет Андрей Ермак. 

Его слова совпадают с информацией из рашистских пабликов, утверждающих, что на этом участке фронта россияне начали наступательную операцию. Попытки продвижения вражеской пехоты поддерживает работа российской авиации и артиллерии, использующей полуторатонные фугасные бомбы.

Напомним, что на этом участке фронта Силами обороны Украины еще в 2014-2015 годах была создана глубоко эшелонированная оборона с помощью железобетонных, глубоко углубленных укреплений. Многочисленные попытки штурмов этих укреплений весной 2022 года и позже не дали противнику никаких существенных результатов, наоборот — здесь он понес многочисленные потери.

Тем временем, стало известно, что Россия знала, что ХАМАС готовился напасть на Израиль. Украинской разведке известно, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом.

Россия может совершить нападение на страны Балтии. Кулик не считает сценарий нападения РФ на страны Балтии маловероятным.

А СМИ сообщают о массовых убийствах, совершенных ХАМАС. СМИ сообщают о страшной находке в кибуце Кфар-Аза, который был захвачен террористами ХАМАС. 

 



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