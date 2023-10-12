На пороге или уже в ней – есть ли еще шанс у человечества избежать новой мировой войны

Количество конфликтов в мире начинает зашкаливать. Война в Украине длиться с 2014-го, но перешла в новую стадию в 2022-м, после открытого российского вторжения. То и дело происходят вооруженные перевороты в Африке. Почти неделю идет эскалация на Ближнем Востоке. Есть опасения, что Китай может воспользоваться ситуацией и попытаться решить "тайваньский вопрос", а та же Северная Корея (КНДР) – напасть на Южную. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью УП отметил, что мы, действительно, довольно быстро приближаемся к глобальной войне. Согласны ли с тем, что мы – на пороге Третьей мировой или уже даже в ней? Почему подобное стало возможным? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война. Фото: из открытых источников

Уже идет Четвертая мировая война

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким мнением:

в лице РФ, Ирана, Северной Кореи, а также соотносящихся с ними различных террористических образований типа ХАМАСа, Хезболлы и так далее. С другой стороны – цивилизованный мир, к которому относятся страны НАТО и их союзники, включая Украину и Израиль". "Я считаю, что идет уже Четвертая мировая война. Третья (Холодная) закончилась падением Берлинского стены и развалом СССР. А сейчас мы точно находимся внутри Четвертой мировой, где с одной стороны – ось зла

По мнению Татьяны Поповой, Китай оказывает некую помощь странам оси зла, но сам на данный момент не является ее частью. Потому она не думает, что КНР решится напасть на Тайвань. Хоть некоторые имеют такие опасения.

"В данный момент имеем острые конфликты – российско-украинский, израильско-палестинский, ряд переворотов в Африке. Все их инициировали РФ или Иран. И всё это – часть Четвертой мировой войны. И глава ГУР Буданов делает абсолютно верные оценки происходящего. Хоть и не считает, что мы уже в Четвертой мировой", – отмечет эксперт.

Она не считает, что велика вероятность нападения Северной Кореи на Южную. Слишком разный потенциал, к тому же, ЮК, как и Израиль, является одним из союзников США вне НАТО, напоминает Татьяна Попова. Северокорейцы скорее способны на некие провокативные действия, но не на широкомасштабное вторжение, поясняет эксперт.

Мне кажется, что Израиль выйдет победителем из этой схватки. Вопрос – когда, как и с какими потерями, – отмечает Татьяна Попова. – К сожалению, конфликт на Ближнем Востоке, где израильская армия воюет с прокси-формированиями, с террористическими организациями, отвлекает внимание мира от настоящей глобальной войны — российско-украинской. В которой Украина воюет с огромной террористической страной. Будем надеяться, Израиль достаточно быстро справится с новым вызовом. И внимание мира вновь вернется к Украине. Но и нам самим необходимо действовать активнее – и за рубежом, и в работе с иностранными журналистами (прошлое руководство Минобороны тут допустило ряд промахов)". "На Ближнем Востоке, действительно, уже почти неделю происходит эскалация

У людей в высоких кабинетах еще есть план Б

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова рассуждает так:

"Проблемы нужно решать сразу, а не откладывать на потом. Террористов, захватчиков, оккупантов, надо наказывать, а не терпеть. Потому что потом мир получает россию, которая не видит берегов – и захватывает всё, до чего может дотянуться, от Приднестровья до Чечни. Получает ХАМАС, уничтожающий всех, от новорожденных до стариков. Как иначе объяснить, что в то время, пока террористы из Сектора Газа отстреливали людей в Израиле, в США и Европе проходили митинги в поддержку действий ХАМАСа?".

Мир не черно-белый, говорят, по мнению эксперта, те, кто не прятал детей от вооруженных убийц в подвале, не оплакивал погибших из-за обстрелов, в результате казней и пыток, не просыпался от взрывов.

"Началась ли Третья мировая? Вы знаете, это очень страшные слова, слишком страшные, чтобы ими разбрасываться, – считает Татьяна Лупова. – Нам бы всем научиться более осторожно использовать слова и смыслы. Потому что каждое наше слово имеет большое влияние. Я надеюсь, что у людей в высоких кабинетах еще есть план Б – как удержать этот хрупкий мир, чтобы всё не посыпалось как карточный дом. Хотя мы видим, что международные структуры, созданные для обеспечения безопасности в мире и финансировавшиеся десятилетиями, оказались совершенно недееспособными. Предохранители и противовесы не сработали, иначе террористическое государство россия не напало бы на Украину, устроив здесь ряд "Бучи", а ХАМАС не повторил бы подобное в том же кибуце Кфар-Аза ".

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