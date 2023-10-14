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Почему россияне вцепились в Авдеевку – сколько могут длиться активные боевые действия

Оккупанты стянули к городу свои резервы

сегодня, 08:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российское командование уже традиционно не обращает внимание на потери в своей армии и продолжает атаковать вблизи Авдеевки. Как рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, россияне атакуют город, словно тараканы. Украинские защитники отбивают десятки атак, но врага это не останавливает. Почему россияне вцепились в Авдеевку? Действительно ли они хотят повторить второй Бахмут? Как долго еще будут продолжаться активные боевые действия возле Авдеевки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Почему россияне вцепились в Авдеевку – сколько могут длиться активные боевые действия

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Противник пытается взять в кольцо Авдеевку

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что российские оккупанты пытаются добиться ключевой цели – взять Авдеевку в кольцо. Сейчас россияне хотят показать, что умеют достигать стратегических успехов на фронте в Украине.


"Если посмотреть фланги, северные и южные, расстояние между ними в районе Авдеевки всего 10 километров. Поэтому у них такой соблазн есть военный, тактический, если введут свои резервы, а они завели целую бригаду на Авдеевское направление, так какими-то усилиями можно все это сомкнуть, достичь котлов, которые никак у них не получаются сделать", – отметил эксперт.

Романенко считает, что, если оккупанты и дальше будут иметь успех в продвижении в районе Авдеевки, то угрозы стоит ждать уже также для Марьинки. 

Все указывает на то, что наступательная операция россиян на Авдеевском направлении будет длиться длительное время

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что он не считает, что в ближайшее время мы увидим кульминацию наступления россиян на Авдеевском направлении. Россияне имеют достаточно сил и ресурсов, чтобы довольно долго наступать на этом участке фронта.

"Мы всегда должны понимать, что любая российская операция продлится долго. Стоит вспомнить недавние события в Угледаре. Оккупанты штурмовали этот город месяцами. Там они так само бросали колонны бронетехники, которые выжигались украинской армией. И как мы сейчас видим, Угледар находится под контролем Украины", — прокомментировал Катков.

По его словам, противник до сих пор имеет преимущество в количестве бронетехники, артиллерии и не считается с потерями. Поэтому в скором времени погасить этот "очаг" вблизи Авдеевки не удастся.

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