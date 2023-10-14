Почему россияне вцепились в Авдеевку – сколько могут длиться активные боевые действия

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Кравцев Сергей
Российское командование уже традиционно не обращает внимание на потери в своей армии и продолжает атаковать вблизи Авдеевки. Как рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, россияне атакуют город, словно тараканы. Украинские защитники отбивают десятки атак, но врага это не останавливает. Почему россияне вцепились в Авдеевку? Действительно ли они хотят повторить второй Бахмут? Как долго еще будут продолжаться активные боевые действия возле Авдеевки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Авдеевка. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что российские оккупанты пытаются добиться ключевой цели – взять Авдеевку в кольцо. Сейчас россияне хотят показать, что умеют достигать стратегических успехов на фронте в Украине.
Романенко считает, что, если оккупанты и дальше будут иметь успех в продвижении в районе Авдеевки, то угрозы стоит ждать уже также для Марьинки.
Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что он не считает, что в ближайшее время мы увидим кульминацию наступления россиян на Авдеевском направлении. Россияне имеют достаточно сил и ресурсов, чтобы довольно долго наступать на этом участке фронта.
По его словам, противник до сих пор имеет преимущество в количестве бронетехники, артиллерии и не считается с потерями. Поэтому в скором времени погасить этот "очаг" вблизи Авдеевки не удастся.
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